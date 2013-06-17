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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 15:10 BJT

《汇市简讯》较短天期选择权波动率受FOMC即将召开会议支撑

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* 较短天期选择权波动率受到支撑，因美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周将召开会议

* 亚洲时段表现平静，使得波动率回落。(完)

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