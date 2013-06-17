台湾债市：五年公债殖利率由升转为收跌，殖利率曲线续陡化

* 五年期公债殖利率收盘由升转微跌 * 市场持续买短券、空长券 * FED会议之前市场仍将观望 路透台北6月17日 - 台湾五年券102/2 殖利率周一由升转收微跌。短率仍 稳于低位不变，短券持券信心优于长券，在交易商认为殖利率曲线续将陡化的情况下，周一 五年期公债殖利率收盘小跌，10年券微升。 交易员表示，近来市场倾向买短券、空长券的操作，这使得短券的多头气氛相对踊跃， 10年券持券信心仍然不足。然而，在周三美联储(FED)的会议结论出炉之前，债市的观望心 态仍然浓厚，交易量相当清淡。 〞你看今天的交易量，少到可怜，实在没什么人有交易的意愿。〞一位银行业交易员表 示。五年券102/2期公债殖利率今日成交37亿台币，仅达上日成交量63.5亿台币的不到六成 。 他们认为，在美国FED利率决策结果之前，市场变数仍大，多数倾向维持目前部位不变 ，甚至退场观望。他们预估，周四开盘前，五年期公债料在0.97-1.0%的区间波动，十年券 料在1.34-1.37%。 美联储(FED)即将在周二-周三举行为期两天货币政策会议。本地时间周四凌晨二点十五 分将宣布会议结果。 美国公债价格上周五上涨，因交易商押注即使美联储会在今年放缓购债，但也将维持近 零利率一段较长时间以扶助经济。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.34 0.9800 0.9800-0.9915 37.0 10 102/6R +0.05 1.3600 1.3600-1.3663 22.5 一位大型金融机构交易主管表示，美联储先前曾表明二项QE退场的条件，目前看来这二 项都没有达到QE退场的门槛，因此他认为，本周FED宣布缩减购债规模的可能性很低。这可 能令公债殖利率反映利多而走跌。 他并认为，尽管缩减QE是趋势，但他很怀疑执行时间点还要很久，在目前全市场资金仍 充裕的情况下，就算市场要反映这个利空，幅度也很可能有限。 也有交易员认为，十年券目前处于发行前交易期，做空不必成本之外，各方更观望标售 结果，因此目前行情较五年券更不利。 102/6R增额发行公债将于6月25日标售，28日发行，发行金额350亿台币。 本周重要经济数据及事件有：周一八国集体(G8)峰会，周二美国消费者物价指数(CPI) 及房屋开工年率。周三美公开市场委员会宣布利率决议；周四美国PMI指数和中国PMI初值， 以及台湾公布5月外销订单；周五财政部公布发债计划。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.5800 10 102/6 1.3520 5 102/2 0.9800 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)