台湾债市：五年公债殖利率由升转为收跌，殖利率曲线续陡化

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 五年期公债殖利率收盘由升转微跌 * 市场持续买短券、空长券 * FED会议之前市场仍将观望 路透台北6月17日 - 台湾五年券102/2 殖利率周一由升转收微跌。短率仍 稳于低位不变，短券持券信心优于长券，在交易商认为殖利率曲线续将陡化的情况下，周一 五年期公债殖利率收盘小跌，10年券微升。 交易员表示，近来市场倾向买短券、空长券的操作，这使得短券的多头气氛相对踊跃， 10年券持券信心仍然不足。然而，在周三美联储(FED)的会议结论出炉之前，债市的观望心 态仍然浓厚，交易量相当清淡。 〞你看今天的交易量，少到可怜，实在没什么人有交易的意愿。〞一位银行业交易员表 示。五年券102/2期公债殖利率今日成交37亿台币，仅达上日成交量63.5亿台币的不到六成 。 他们认为，在美国FED利率决策结果之前，市场变数仍大，多数倾向维持目前部位不变 ，甚至退场观望。他们预估，周四开盘前，五年期公债料在0.97-1.0%的区间波动，十年券 料在1.34-1.37%。 美联储(FED)即将在周二-周三举行为期两天货币政策会议。本地时间周四凌晨二点十五 分将宣布会议结果。 美国公债价格上周五上涨，因交易商押注即使美联储会在今年放缓购债，但也将维持近 零利率一段较长时间以扶助经济。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.34 0.9800 0.9800-0.9915 37.0 10 102/6R +0.05 1.3600 1.3600-1.3663 22.5 一位大型金融机构交易主管表示，美联储先前曾表明二项QE退场的条件，目前看来这二 项都没有达到QE退场的门槛，因此他认为，本周FED宣布缩减购债规模的可能性很低。这可 能令公债殖利率反映利多而走跌。 他并认为，尽管缩减QE是趋势，但他很怀疑执行时间点还要很久，在目前全市场资金仍 充裕的情况下，就算市场要反映这个利空，幅度也很可能有限。 也有交易员认为，十年券目前处于发行前交易期，做空不必成本之外，各方更观望标售 结果，因此目前行情较五年券更不利。 102/6R增额发行公债将于6月25日标售，28日发行，发行金额350亿台币。 本周重要经济数据及事件有：周一八国集体(G8)峰会，周二美国消费者物价指数(CPI) 及房屋开工年率。周三美公开市场委员会宣布利率决议；周四美国PMI指数和中国PMI初值， 以及台湾公布5月外销订单；周五财政部公布发债计划。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.5800 10 102/6 1.3520 5 102/2 0.9800 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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