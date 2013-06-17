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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 15:18 BJT

台湾债市：五年公债殖利率由升转为收跌，殖利率曲线续陡化

* 五年期公债殖利率收盘由升转微跌
    * 市场持续买短券、空长券
    * FED会议之前市场仍将观望

    路透台北6月17日 - 台湾五年券102/2 殖利率周一由升转收微跌。短率仍
稳于低位不变，短券持券信心优于长券，在交易商认为殖利率曲线续将陡化的情况下，周一
五年期公债殖利率收盘小跌，10年券微升。 
    
    交易员表示，近来市场倾向买短券、空长券的操作，这使得短券的多头气氛相对踊跃，
10年券持券信心仍然不足。然而，在周三美联储(FED)的会议结论出炉之前，债市的观望心
态仍然浓厚，交易量相当清淡。
    
    〞你看今天的交易量，少到可怜，实在没什么人有交易的意愿。〞一位银行业交易员表
示。五年券102/2期公债殖利率今日成交37亿台币，仅达上日成交量63.5亿台币的不到六成
。
    
    他们认为，在美国FED利率决策结果之前，市场变数仍大，多数倾向维持目前部位不变
，甚至退场观望。他们预估，周四开盘前，五年期公债料在0.97-1.0%的区间波动，十年券
料在1.34-1.37%。
    
    美联储(FED)即将在周二-周三举行为期两天货币政策会议。本地时间周四凌晨二点十五
分将宣布会议结果。 
     
    美国公债价格上周五上涨，因交易商押注即使美联储会在今年放缓购债，但也将维持近
零利率一段较长时间以扶助经济。 
     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -0.34     0.9800   0.9800-0.9915      37.0
     10    102/6R                     +0.05     1.3600   1.3600-1.3663      22.5
  
    一位大型金融机构交易主管表示，美联储先前曾表明二项QE退场的条件，目前看来这二
项都没有达到QE退场的门槛，因此他认为，本周FED宣布缩减购债规模的可能性很低。这可
能令公债殖利率反映利多而走跌。
    
    他并认为，尽管缩减QE是趋势，但他很怀疑执行时间点还要很久，在目前全市场资金仍
充裕的情况下，就算市场要反映这个利空，幅度也很可能有限。    
      
    也有交易员认为，十年券目前处于发行前交易期，做空不必成本之外，各方更观望标售
结果，因此目前行情较五年券更不利。
    
    102/6R增额发行公债将于6月25日标售，28日发行，发行金额350亿台币。 
    
    本周重要经济数据及事件有：周一八国集体(G8)峰会，周二美国消费者物价指数(CPI)
及房屋开工年率。周三美公开市场委员会宣布利率决议；周四美国PMI指数和中国PMI初值，
以及台湾公布5月外销订单；周五财政部公布发债计划。    
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                       1.5800
         10       102/6                       1.3520
          5       102/2                       0.9800
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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