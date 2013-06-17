更新版-日本股市：收高2.7%并脱离熊市区域，美联储会议前交投谨慎

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
对于政府近期公布的增长策略的失望情绪，也导致一些投资者减弱对首相安倍晋三经济成长刺激政策的预期。
但是分析师称日本股市看以已经触底，因投资者预计会关注本财年可能改善的企业获利。
“这应是很好的逢低买入时期，因日本企业本会计年度获利料增长，”大和住银投信投资公司资深基金经理Masayuki Kubota称，“但即便日经指数现在反弹，我们或许也不会预期有持续涨势...直至我们确认4-6月期间企业获利提升。届时指数可能开始稳步扬升。”
日本东证股价指数(TOPIX) 收高2.7%，报1,084.72点。
但是成交清淡，仅有24.8亿股易手，为3月27日以来最低，因在周二美联储开始会议前，投资者保持审慎。
今日出口股扬升。丰田汽车 收高2.0%；本田汽车 收高1.5%；索尼 终场上涨1.4%。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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