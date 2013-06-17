版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 15:50 BJT

更新版-日本股市：收高2.7%并脱离熊市区域，美联储会议前交投谨慎

对于政府近期公布的增长策略的失望情绪，也导致一些投资者减弱对首相安倍晋三经济成长刺激政策的预期。

但是分析师称日本股市看以已经触底，因投资者预计会关注本财年可能改善的企业获利。

“这应是很好的逢低买入时期，因日本企业本会计年度获利料增长，”大和住银投信投资公司资深基金经理Masayuki Kubota称，“但即便日经指数现在反弹，我们或许也不会预期有持续涨势...直至我们确认4-6月期间企业获利提升。届时指数可能开始稳步扬升。”

日本东证股价指数(TOPIX) 收高2.7%，报1,084.72点。

但是成交清淡，仅有24.8亿股易手，为3月27日以来最低，因在周二美联储开始会议前，投资者保持审慎。

今日出口股扬升。丰田汽车 收高2.0%；本田汽车 收高1.5%；索尼 终场上涨1.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐