中国债市：IRS短端稍稍回落成交清淡，资金稍有缓解但预期仍不乐观

路透上海6月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一短端略有回落，中长端则高位持稳。交易员指出，短端主要是受略缓解的资金面拉动，但市场对半年末节点仍大多心存顾忌，预期并不乐观，IRS成交较清淡。

“今天一年repo大概在3.77%左右水平，比上周五收盘3.79%/3.80%稍微下来一点，总体感觉想下来还是比较难。”北京一商业银行交易员称。

他表示，由于近期资金紧张程度远超预期，止损盘陆续涌出，IRS这波快速上行后，以一年repo为例，累计上行幅度已近50个bp，虽然今天资金面略有缓解，但投资者对半年末的预期仍将较为紧张，“不过了这个点(IRS)很难下来。”他称。

中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.3350/4.4290 3.7290/3.8080 3.6310/3.7100 3.6310/3.7180 3.6300/3.8725

上日 4.1938/4.2938 3.6550/3.7388 3.5988/3.6763 3.5813/3.6563 3.5840/3.7800

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变化 +0.1412/+0.1352 +0.0740/+0.0692 +0.0322/+0.0337 +0.0497/+0.0617 +0.0460/+0.0925

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。