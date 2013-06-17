中国债市：IRS短端稍稍回落成交清淡，资金稍有缓解但预期仍不乐观

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海6月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一短端略有回落，中长端则高位持稳。交易员指出，短端主要是受略缓解的资金面拉动，但市场对半年末节点仍大多心存顾忌，预期并不乐观，IRS成交较清淡。
“今天一年repo大概在3.77%左右水平，比上周五收盘3.79%/3.80%稍微下来一点，总体感觉想下来还是比较难。”北京一商业银行交易员称。
他表示，由于近期资金紧张程度远超预期，止损盘陆续涌出，IRS这波快速上行后，以一年repo为例，累计上行幅度已近50个bp，虽然今天资金面略有缓解，但投资者对半年末的预期仍将较为紧张，“不过了这个点(IRS)很难下来。”他称。
中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.3350/4.4290 3.7290/3.8080 3.6310/3.7100 3.6310/3.7180 3.6300/3.8725
上日 4.1938/4.2938 3.6550/3.7388 3.5988/3.6763 3.5813/3.6563 3.5840/3.7800
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变化 +0.1412/+0.1352 +0.0740/+0.0692 +0.0322/+0.0337 +0.0497/+0.0617 +0.0460/+0.0925
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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