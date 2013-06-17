版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 16:12 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下跌，印尼卢比持稳

亚洲       当日     今年以来    2012年
                         最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 日圆                        94.92      94.23      -0.73      -8.57      86.79
 坡元                       1.2533     1.2520      -0.10      -2.51     1.2219
 台币                       29.972     29.970      -0.01      -2.79     29.136
 韩元                      1125.84    1126.50      +0.06      -4.91    1070.60
 泰铢                        30.64      30.55      -0.29      -0.10      30.61
 菲律宾披索                  42.87      42.81      -0.14      -4.25      41.05
 印尼卢比                  9880.00    9870.00      -0.10      -2.53    9630.00
 印度卢比                    57.65      57.52      -0.22      -4.61      54.99
 马币                       3.1325     3.1145      -0.57      -2.38     3.0580
 人民币                     6.1242     6.1308      +0.11      +1.73     6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 洪曦; 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐