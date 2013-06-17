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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 16:11 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶追随日股走高，摆脱九个月低点

“我对于中国的经济情况感到担忧，但似乎有短暂反弹至240日圆上方。从技术面来看，我们可能会触及245日圆及更高水准，”东京一交易商称。

“我认为支撑在230日圆附近。因此本周的交投区间可能在230日圆至250日圆间。”

中国经济成长在第二季进一步下滑的风险正在升高，而全年成长预估将进一步下修，因近期数据显示5月出口疲弱，且国内活动低迷。

上海期货交易所主力9月期胶 报每吨18,110元人民币，高于上日收盘价17,910元，且脱离上周低点17,560元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶合约 最新报每公斤233.40美分，上涨5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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