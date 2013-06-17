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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 16:34 BJT

《中国基金发行日程表》--6月17日

路透北京6月17日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================   
 *广发理财         广发基金       工商银行      6/13-6/18 
 7天债券A/B 

 *农银行业领先     农银汇理基金   交通银行      6/3-6/21 

 *工银保本         工银瑞信基金   招商银行      6/3-6/21 
 3号混合A/B 

 *富国目标收益     富国基金       农业银行      5/30-6/21 
 一年期纯债 
   
 *博时岁岁增利     博时基金       工商银行      6/3-6/24 
 一年定期开放

 *华宝兴业服务     华宝兴业基金   建设银行      6/3-6/25 
 优选股票

 *银河增利债券     银河基金       北京银行      6/3-6/28 
 A/C 

 *上投摩根上证     上投摩根基金   中国银行      6/3-6/28 
 180高贝塔ETF

 
 *东方安心收益     东方基金       邮储银行      5/13-6/28 
 保本混合

 *华安纳斯达克     华安基金       建设银行      6/13-7/10      
 100指数人民币/美元现钞/美元现汇

 *国泰美国房地产   国泰基金       中国银行      6/13-7/12 
 开发股票(QDII)

 *鹏华沪深300ETF   鹏华基金       建设银行      6/17-7/12 

 *信诚新兴产业     信诚基金       中国银行      6/17-7/12 

 *东方利群混合     东方基金       农业银行      6/17-7/12 

 *上投摩根天颐     上投摩根基金   建设银行      6/17-7/12 
 年丰混合

 *华泰柏瑞量化     华泰柏瑞基金   中国银行      6/19-7/19 
 指数增强
    
 华安安信消费      华安基金       工商银行      5/29-6/19
         
 工银信用纯债      工银瑞信基金   交通银行      5/27-6/19 
 两年定期开放A/C    

 汇添富美丽30      汇添富基金     工商银行      5/27-6/21 

 富国信用债债券    富国基金       建设银行      5/29-6/21 
 A/C

 大摩纯债稳定增利  摩根士丹利     民生银行      5/27-6/21 
 18个月定期开放    华鑫基金

 国联安中证股债    国联安基金     建设银行      5/27-6/21 
 动态策略指数

 汇添富高息债      汇添富基金     农业银行      5/27-6/28 
 A/C 
 ================================================================================
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)     
                                                                                         
 
 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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