《中国基金发行日程表》--6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *广发理财 广发基金 工商银行 6/13-6/18 7天债券A/B *农银行业领先 农银汇理基金 交通银行 6/3-6/21 *工银保本 工银瑞信基金 招商银行 6/3-6/21 3号混合A/B *富国目标收益 富国基金 农业银行 5/30-6/21 一年期纯债 *博时岁岁增利 博时基金 工商银行 6/3-6/24 一年定期开放 *华宝兴业服务 华宝兴业基金 建设银行 6/3-6/25 优选股票 *银河增利债券 银河基金 北京银行 6/3-6/28 A/C *上投摩根上证 上投摩根基金 中国银行 6/3-6/28 180高贝塔ETF *东方安心收益 东方基金 邮储银行 5/13-6/28 保本混合 *华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/10 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 *国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-7/12 开发股票(QDII) *鹏华沪深300ETF 鹏华基金 建设银行 6/17-7/12 *信诚新兴产业 信诚基金 中国银行 6/17-7/12 *东方利群混合 东方基金 农业银行 6/17-7/12 *上投摩根天颐 上投摩根基金 建设银行 6/17-7/12 年丰混合 *华泰柏瑞量化 华泰柏瑞基金 中国银行 6/19-7/19 指数增强 华安安信消费 华安基金 工商银行 5/29-6/19 工银信用纯债 工银瑞信基金 交通银行 5/27-6/19 两年定期开放A/C 汇添富美丽30 汇添富基金 工商银行 5/27-6/21 富国信用债债券 富国基金 建设银行 5/29-6/21 A/C 大摩纯债稳定增利 摩根士丹利 民生银行 5/27-6/21 18个月定期开放 华鑫基金 国联安中证股债 国联安基金 建设银行 5/27-6/21 动态策略指数 汇添富高息债 汇添富基金 农业银行 5/27-6/28 A/C ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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