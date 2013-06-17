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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 16:29 BJT

金属期市：LME期铜上涨，投资者在美联储会议前回补空仓

0717GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7138.00 48.00 +0.68 -10.00

上海期铜 51710 220 +0.43 -10.74

COMEX期铜 3.22 0.02 +0.59 -11.83

LME期铝 1862.85 11.85 +0.64 -10.14

上海期铝 14660 -35 -0.24 -6.45

LME期锌 1865.00 5.00 +0.27 -10.34

上海期锌 14580 70 +0.48 -9.19

LME期镍 14350.00 25.00 +0.17 -15.89

LME期铅 2122.00 14.00 +0.66 -8.93

上海期铅 14160.00 100.00 +0.71 -11.78

LME期锡 20380.00 -15.00 -0.07 -12.91

LME/上海套利价差^ -948

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明/王翔琼; 审校 沈以文/许娜)
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