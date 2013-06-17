《中国新债预测》国开行增发福娃债中长端定位料接近二级，短期品种需求或偏弱

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 招标品种: 国开行第18-22期固息债第四次增发 * 期限及金额:一、三、五、七、10年期发行上限分别为40亿、50亿、60亿、80亿和70 亿 * 招标时间: 周二(18日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10 * 受访人数: 8位(银行、券商） * 预测区间: 3.55%-3.80%；3.86%-4.00%；3.95%-4.12%；4.08%-4.15%；4.15%-4.25% * 预测均值: 3.69%；3.93%；4.04%；4.12%；4.18% 路透上海6月17日 - 中国国家开发银行 周二将第四次增发今年18-22期固息金 融债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，紧绷的资金面尚无明显改观，这将继续抑制投 标新债的热情，预计明日中长期品种需求相对平稳，中标利率接近现券，而短期品种或需求 偏弱，定位料高于二级市场。 市场人士对于一年品种的预期分歧尤其巨大，区间上下限利差达25个基点(bp)，而对七 年和10年品种的预测值则相对接近。 “需求一般吧，这周(新)债(缴款)比较多，长端可能还有一些需求。”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员亦认为，在流动性预期仍谨慎的情况下，机构对短债的兴趣难以改善 ，上周五贴现国债未招满即是明证。 不过北京一券商分析师指出，由于本期债的缴款日设定在7月，届时资金面或会有所回 暖，机构投标时也会考虑到这一因素，明日中标结果整体大幅偏高的可能性亦有限。 银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加 权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽 松状态距离尚远。 银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为3.5293%、3.9252%、4.0355%、4.0963%和4.1909%。 本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七 年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。 国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日、 5月14日和5月28日进行了三次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下： 一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15% 首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095% 二次增发加权中标收益率 3.1542% 3.6789% 3.8642% 3.9823% 4.0889% 三次增发加权中标收益率 3.1565% 3.6812% 3.8431% 3.9710% 4.0739% 明日增发新债的具体条款如下： 第18-22期债第四次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、50亿元、60亿元 80亿元和70亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 招标时间 6月18日 1/3/5年：9:30-10:30 7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式 3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式 缴款日/起息日 7月10日/4月11日 分销期 6月19日-7月10日 上市日 一年：7月12日； 三年、五年、七年和10年：7月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变 化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单 个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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