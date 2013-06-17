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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 16:32 BJT

《中国新债预测》国开行增发福娃债中长端定位料接近二级，短期品种需求或偏弱

* 招标品种: 国开行第18-22期固息债第四次增发
    * 期限及金额:一、三、五、七、10年期发行上限分别为40亿、50亿、60亿、80亿和70
亿
    * 招标时间: 周二(18日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
    * 受访人数: 8位(银行、券商）
    * 预测区间: 3.55%-3.80%；3.86%-4.00%；3.95%-4.12%；4.08%-4.15%；4.15%-4.25%
    * 预测均值: 3.69%；3.93%；4.04%；4.12%；4.18%

    路透上海6月17日 - 中国国家开发银行 周二将第四次增发今年18-22期固息金
融债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，紧绷的资金面尚无明显改观，这将继续抑制投
标新债的热情，预计明日中长期品种需求相对平稳，中标利率接近现券，而短期品种或需求
偏弱，定位料高于二级市场。
    
    市场人士对于一年品种的预期分歧尤其巨大，区间上下限利差达25个基点(bp)，而对七
年和10年品种的预测值则相对接近。
        
    “需求一般吧，这周(新)债(缴款)比较多，长端可能还有一些需求。”华东一银行交易
员称。
    
    上海一银行交易员亦认为，在流动性预期仍谨慎的情况下，机构对短债的兴趣难以改善
，上周五贴现国债未招满即是明证。
    
    不过北京一券商分析师指出，由于本期债的缴款日设定在7月，届时资金面或会有所回
暖，机构投标时也会考虑到这一因素，明日中标结果整体大幅偏高的可能性亦有限。
    
    银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加
权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽
松状态距离尚远。 
    
    银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种
最新收益率分别为3.5293%、3.9252%、4.0355%、4.0963%和4.1909%。    
     
    本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七
年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
    
    国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日、
5月14日和5月28日进行了三次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下：
    
                           一年      三年    五年      七年     10年 
   票面利率                3.15%    3.6790%  3.89%    4.0662%  4.15% 
   首次增发加权中标收益率  3.5014%  3.8115%  3.9864%  4.1237%  4.2095% 
   二次增发加权中标收益率  3.1542%  3.6789%  3.8642%  3.9823%  4.0889%
   三次增发加权中标收益率  3.1565%  3.6812%  3.8431% 3.9710%   4.0739% 
    
    明日增发新债的具体条款如下：

                     第18-22期债第四次增发
    ---------------------------------------------------
    发行总量         1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、50亿元、60亿元
                     80亿元和70亿元 
    期限/计息方式    一、三、五、七、10年/固息  
    招标时间         6月18日
                     1/3/5年：9:30-10:30
                     7/10年：9:30-11:10 
    招标方式         1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
                     3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式
    缴款日/起息日    7月10日/4月11日
    分销期           6月19日-7月10日      
    上市日           一年：7月12日；
                     三年、五年、七年和10年：7月16日
    基本承销额       不设立
    付息频率         按年 
    发行人增发权利   保留
    ---------------------------------------------------
       
    国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变
化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
   
    2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单
个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) 

 (发稿 边竞；审校 黄凯)
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