更新版 1-中国汇市：人民币继续收升，预计后市结购汇相对均衡继续双向小幅波动

* 中间价连四日创新高，升破6.16 * 大行主导行情更加明显 * 后期预计结购汇相对均衡继续双向小幅波动 * 5月代客结售汇数据显示售汇快速增长 (新增评论和收盘报价) 路透北京6月17日 - 人民币兑美元即期 周一继续收升。人民币中间价连续第 四天创出历史新高，并升破6.16元大关。早盘市场仍呈现净结汇，交易员称大行结汇盘较多 ，而市场内缺乏购汇使人民币出现小幅升值，但后期结购汇仍料相对均衡，保持双向小幅波 动可能性较大。 上海一外资行交易员称，近期大行主导行情更加明显，而中间价的指导意义则不如此前 。今天大行出来结汇而购汇力量不强，接盘的人少，所以美元贬值走得很快。但预计美元后 期不会再跌多少，因半年末即将到来，分红等购汇需求也会出现，人民币汇率短期内预计不 会升破6.12元水平。 “美元从6.1210反弹到6.14这一波的过程里空头也消耗了不少，有时会出现空头回补。 加上此前有人民币贬值的讨论，现在看来美元不是那么空了。”他说。 上海一股份制行交易员称，上午中间价创新高，引导市场一路上扬，午后还是结汇比较 多，6.1200-6.1400元的区间震荡格局已经比较明显，6.1400元是市场的心理价位，有大量 结汇出来。 “有人在中间价创新高的信号带领下开始结汇，下一步趋势，就是6.1200-6.1400之间 进行区间震荡。”上述交易员称。 甫出炉的中国5月份银行代客结售汇数据，进一步体现外管局20号文正使市场外汇需求 上升。当月代客售汇环比增幅几乎是结汇增幅的一倍，令同期代客结售汇顺差一如预期自上 月343亿美元回落近半至172亿美元，并与当月新增外汇占款降至669亿元人民币规模这一趋 势相符。 招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币汇率走势近期出现波动，更多 是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背 景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响 被市场消化以后，中间价还是会保持升值。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1250 6.1308 0.09% 中间价 6.1598 6.1607 0.01% 成交额 149亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.59% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 65 6.1236 6.1301 2013年来即期升贬值幅度 1.72% 1年期美元/人民币掉期升水 1,270 离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日 1年期NDF 6.2550/80 6.2730 CNH即期 6.1275/82 6.1294 东京汇市日圆周一小幅下跌，因日本股市走势坚挺，但日圆兑美元和欧元仍持在两个月 高点附近，投资者正在考虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在何时以及如何开始削减经 济刺激力度。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)