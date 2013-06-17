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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 16:56 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超1亿台币

路透台北6月17日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        6.00        5.00       +1.00
     票券业        0.00        0.50       -0.50
     证券业       14.00       14.50       -0.50
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