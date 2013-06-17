版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:01 BJT

《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值为3.93%，五年债4.02%

* 招标品种：农发行三年和五年期固息债

* 招标时间：周二(18日)14:00-15:00

* 招标金额：三年和五年期各为至多130亿元

* 预测区间：3.88%-3.98%; 3.96%-4.05%

* 预测均值：3.93%; 4.02%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透上海6月17日 - 中国农业发展银行周二将招标发行三年和五年期固息金融债。路透调查显示，流动性困局仍无实质性缓解，近日发行的新债认购情况普遍不佳，预计明日两期债需求仍难有明显起色，中标利率料高于二级市场水平。

市场人士并指出，三年和五年品种近期的供给相对密集，加之明日两期债的发行量不算小，缴款时间也临近季末，将压制其整体需求。

北京一银行交易员表示，“(明日两期新债)下周缴款，那时资金可能更紧，对需求肯定有影响。”

银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。

剩余期限约2.90年的农发行固息债130409券 最近成交收益率报3.90%；中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在3.8784%和3.9586%。

明日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：

第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多130亿元 至多130亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标时间 6月18日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐