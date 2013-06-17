《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值为3.93%，五年债4.02%

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 招标品种：农发行三年和五年期固息债
* 招标时间：周二(18日)14:00-15:00
* 招标金额：三年和五年期各为至多130亿元
* 预测区间：3.88%-3.98%; 3.96%-4.05%
* 预测均值：3.93%; 4.02%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海6月17日 - 中国农业发展银行周二将招标发行三年和五年期固息金融债。路透调查显示，流动性困局仍无实质性缓解，近日发行的新债认购情况普遍不佳，预计明日两期债需求仍难有明显起色，中标利率料高于二级市场水平。
市场人士并指出，三年和五年品种近期的供给相对密集，加之明日两期债的发行量不算小，缴款时间也临近季末，将压制其整体需求。
北京一银行交易员表示，“(明日两期新债)下周缴款，那时资金可能更紧，对需求肯定有影响。”
银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。
剩余期限约2.90年的农发行固息债130409券 最近成交收益率报3.90%；中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在3.8784%和3.9586%。
明日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：
第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多130亿元 至多130亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标时间 6月18日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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