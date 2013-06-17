台湾汇市：台币量缩窄幅盘整，静待FED会议结果出炉

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 今日台币狭幅区间盘整 * FED利率会议前市场观望气氛浓厚 * 台北外汇成交量创三个月新低量 * 明日交投区间暂看29.800-29.900 路透台北6月17日 - 台币兑美元 周一大致收在平盘。交易员认为，市场屏息以 待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决策出炉及及FED主席贝南克会后谈话内容，观望 气氛浓厚令台币成交量能急冻、交投陷入窄幅盘整，料明日主交投仍将在狭幅区间盘整。 汇银人士表示，受到FED利率会议的不确定因素影响，今日台币随韩元终日陷入平盘区 间整理、缺乏明确方向，在不确定性因素尚未完全去除前，市场倾向保守操作，明日台币主 交投区间暂看在29.800-29.900元。 此外，有交易员提及，今日午盘台北汇市成交量仅2.56亿美元，通常在成交量少的情况 下，央行午盘会进场调节，先行引导台币午盘升幅收敛。今日全日台北外汇成交量仅3.95亿 美元，创下三个月来最低量，前波低量为3月12日的3.74亿美元。 不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.850-29.880。 “今天市场异常冷静，毕竟两天后就见真章，不敢轻举妄动!”一本地金控银行交易员 称。 台湾股市 周一收高0.69%报7,992.89点；今日外资及陆资在台股卖超57.28亿台 币，连续4个交易日卖超金额累计达319.7亿。 交易员认为，相较于其他投 机性的新兴股市，外资卖超台股的量能仍相对轻微，且外资汇出的情况也不明显。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度皆稍有扩大 ，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.821/837左右，上日尾盘则为29.815 /835。 新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币周一扩大跌幅，因市场持续担心资本外流，投资者寻 求线索了解美联储缩减货币刺激的时机和方式。 韩元 周一在国内市场几乎持平，在美联储6月会议召开前交投在窄幅区间内，当 前外界纷纷臆测美联储何时会开始削减货币刺激计划。 印度央行周一维持利率不变，此前三次政策会议每次均调降利率。央行警告卢比下跌及 食品价格上涨，令通胀有上升的风险。 本周重要的数据及事件包括： 周一:八国集团(G8)峰会(为期两天)、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国6月 全美住宅协会(NAHB)房屋市场指数； 周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布 5月CPI、实质所得、房屋开工及建筑许可年率； 周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会； 周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5 月成屋销售年率及领先指标； 周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.972 29.970 29.852-30.005 30.000 3.95 5.83 元太外汇经纪公司 29.880 29.869 29.853-29.899 29.899 2.03 2.27 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.130/-0.095 (完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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