版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:17 BJT

台湾汇市：台币量缩窄幅盘整，静待FED会议结果出炉

* 今日台币狭幅区间盘整
    * FED利率会议前市场观望气氛浓厚
    * 台北外汇成交量创三个月新低量
    * 明日交投区间暂看29.800-29.900

    路透台北6月17日 - 台币兑美元 周一大致收在平盘。交易员认为，市场屏息以
待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决策出炉及及FED主席贝南克会后谈话内容，观望
气氛浓厚令台币成交量能急冻、交投陷入窄幅盘整，料明日主交投仍将在狭幅区间盘整。
    
    汇银人士表示，受到FED利率会议的不确定因素影响，今日台币随韩元终日陷入平盘区
间整理、缺乏明确方向，在不确定性因素尚未完全去除前，市场倾向保守操作，明日台币主
交投区间暂看在29.800-29.900元。
    
    此外，有交易员提及，今日午盘台北汇市成交量仅2.56亿美元，通常在成交量少的情况
下，央行午盘会进场调节，先行引导台币午盘升幅收敛。今日全日台北外汇成交量仅3.95亿
美元，创下三个月来最低量，前波低量为3月12日的3.74亿美元。
           
    不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.850-29.880。
    
    “今天市场异常冷静，毕竟两天后就见真章，不敢轻举妄动!”一本地金控银行交易员
称。
   
    台湾股市 周一收高0.69%报7,992.89点；今日外资及陆资在台股卖超57.28亿台
币，连续4个交易日卖超金额累计达319.7亿。 交易员认为，相较于其他投
机性的新兴股市，外资卖超台股的量能仍相对轻微，且外资汇出的情况也不明显。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度皆稍有扩大
，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.821/837左右，上日尾盘则为29.815
/835。 
    
    新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币周一扩大跌幅，因市场持续担心资本外流，投资者寻
求线索了解美联储缩减货币刺激的时机和方式。 
    
    韩元 周一在国内市场几乎持平，在美联储6月会议召开前交投在窄幅区间内，当
前外界纷纷臆测美联储何时会开始削减货币刺激计划。 
    
    印度央行周一维持利率不变，此前三次政策会议每次均调降利率。央行警告卢比下跌及
食品价格上涨，令通胀有上升的风险。 

    本周重要的数据及事件包括：
    周一:八国集团(G8)峰会(为期两天)、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国6月
全美住宅协会(NAHB)房屋市场指数；
    周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布
5月CPI、实质所得、房屋开工及建筑许可年率；
    周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会；
    周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5
月成屋销售年率及领先指标；
    周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.972     29.970    29.852-30.005   30.000    3.95    5.83
                                                                         
 元太外汇经纪公司  29.880     29.869    29.853-29.899   29.899    2.03    2.27
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期           -0.030/-0.020     -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期           -0.145/-0.125     -0.130/-0.095
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐