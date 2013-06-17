台湾汇市：台币量缩窄幅盘整，静待FED会议结果出炉

* 今日台币狭幅区间盘整 * FED利率会议前市场观望气氛浓厚 * 台北外汇成交量创三个月新低量 * 明日交投区间暂看29.800-29.900 路透台北6月17日 - 台币兑美元 周一大致收在平盘。交易员认为，市场屏息以 待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决策出炉及及FED主席贝南克会后谈话内容，观望 气氛浓厚令台币成交量能急冻、交投陷入窄幅盘整，料明日主交投仍将在狭幅区间盘整。 汇银人士表示，受到FED利率会议的不确定因素影响，今日台币随韩元终日陷入平盘区 间整理、缺乏明确方向，在不确定性因素尚未完全去除前，市场倾向保守操作，明日台币主 交投区间暂看在29.800-29.900元。 此外，有交易员提及，今日午盘台北汇市成交量仅2.56亿美元，通常在成交量少的情况 下，央行午盘会进场调节，先行引导台币午盘升幅收敛。今日全日台北外汇成交量仅3.95亿 美元，创下三个月来最低量，前波低量为3月12日的3.74亿美元。 不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.850-29.880。 “今天市场异常冷静，毕竟两天后就见真章，不敢轻举妄动!”一本地金控银行交易员 称。 台湾股市 周一收高0.69%报7,992.89点；今日外资及陆资在台股卖超57.28亿台 币，连续4个交易日卖超金额累计达319.7亿。 交易员认为，相较于其他投 机性的新兴股市，外资卖超台股的量能仍相对轻微，且外资汇出的情况也不明显。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度皆稍有扩大 ，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.821/837左右，上日尾盘则为29.815 /835。 新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币周一扩大跌幅，因市场持续担心资本外流，投资者寻 求线索了解美联储缩减货币刺激的时机和方式。 韩元 周一在国内市场几乎持平，在美联储6月会议召开前交投在窄幅区间内，当 前外界纷纷臆测美联储何时会开始削减货币刺激计划。 印度央行周一维持利率不变，此前三次政策会议每次均调降利率。央行警告卢比下跌及 食品价格上涨，令通胀有上升的风险。 本周重要的数据及事件包括： 周一:八国集团(G8)峰会(为期两天)、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国6月 全美住宅协会(NAHB)房屋市场指数； 周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布 5月CPI、实质所得、房屋开工及建筑许可年率； 周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会； 周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5 月成屋销售年率及领先指标； 周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.972 29.970 29.852-30.005 30.000 3.95 5.83 元太外汇经纪公司 29.880 29.869 29.853-29.899 29.899 2.03 2.27 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.130/-0.095 (完)