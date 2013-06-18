更新版 1-《中国新债预测》农发行调低三年和五年债首场招标额，定位料高于二级水平

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 招标品种：农发行三年和五年期固息债
* 招标时间：周二(18日)14:00-15:00
* 招标金额：三年至多80亿元；五年至多100亿元
* 预测区间：3.88%-3.98%; 3.96%-4.05%
* 预测均值：3.93%; 4.02%
* 受访人数: 8位(银行、券商） (农发行调降两期债发行总量，新增相关细节)
路透上海6月18日 - 中国农业发展银行周二将招标发行三年和五年期固息金融债。路透调查显示，流动性困局仍无实质性缓解，近日发行的新债认购情况普遍不佳，预计农发行两期债需求仍难有明显起色，中标利率料高于二级市场水平。
农发行昨日公告称，由于近期债券市场流动性出现大幅波动，为降低债券集中大量供给给市场带来的不利影响，同时考虑该行资金及用款安排，将三年债发行量由至多130亿元，调降为不超过80亿元，同时可追加至多50亿元；五年债发行量由至多130亿元，改为不超过100亿元，可追加至多30亿元。
市场人士并指出，三年和五年品种近期的供给相对密集，该两期新债缴款时间也临近季末，将压制其整体需求。
北京一银行交易员表示，“(两期新债)下周缴款，那时资金可能更紧，对需求肯定有影响。”
银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在3.8909%和3.9619%。
明日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：
第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多80亿元 至多100亿元 追加条款 至多50亿元 至多30亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标时间 6月18日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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