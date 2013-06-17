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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:10 BJT

中国期市：螺纹钢期货收扬近2%，钢坯现货价格拉升引发期货短期反弹

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     51,710      0.43      276,320 
         黄金(au)     1312     277.58      0.12      108,396 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,477      1.93    1,792,016 
         橡胶 (ru)    1309     18,110      1.12      203,376 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,214      0.09    1,517,136 
         豆油 (y)     1309      7,446      0.89      467,584 
         焦炭 (j)     1309      1,451      1.04      226,096 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,071      2.36      378,036 
         棉花 (cf)    1401     19,885     -1.05       55,586 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,396.2     -0.17       52,857 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 李然; 审校 丁琦/曾祥进)
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