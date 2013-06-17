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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:11 BJT

香港个股：华润置地称委任吴向东接任董事会主席

路透香港6月17日 - 中国大型房地产商--华润置地 周一宣布，王印已辞任董事会主席及执行董事，并由吴向东接任为主席。

此外，公司董事会委任唐勇接替吴向东原来的董事总裁职务，并委任王宏琨任公司副主席。上述变动均由今天起生效。

华润置地的声明称，现年56岁的王印因要专注于母公司华润（集团）副董事长之职务，因而提出请辞。

华润置地今天跟随大盘收高2.84%，报21.7港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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