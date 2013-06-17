中港股市：恒指表现优于多数亚洲市场，然内地股市跌至近六个月低点

路透香港6月17日 - 香港股市周一收高1.2%，表现优于多数亚洲市场。寻求短线获利的投资人买进因美国将缩减货币刺激忧虑而挫跌的个股。

但内地市场周一下滑至近六个月低点。水泥和煤炭类股受到中国政府治理环境污染举措的打击，因这些举措将打压此类行业的增长。

中国沪深300指数 跌0.5%，沪综指 跌0.3%，报2,156.21点。两指数上周四均跌至12月以来最低水准。

恒生指数 收高1.2%，报21,225.9点，在触及八个月低点后，连续第二日上涨。恒生国企指数 升0.8%，为13个交易日来首次收高。

周一涨势提振恒生国企指数脱离2011年8月以来技术面上超卖最严重的水准。该指数上周挫跌5%，为逾一年来的最大单周跌幅。

上周亦为恒生国企指数连续第五周下跌。

港股成交量为一周来最低，较过去20个交易日均值低9%。卖空占整体成交量的8.9%，历史均值为8%。

高信证券副总裁Steven Lam表示，“热钱流入防御类股，过去几周关于美国量化宽松措施将逐步收回的传言，严重打压本地大型股。”

长江实业 劲扬3.6%，该公司表示，将以9.4368亿欧元(12.6亿美元)买进荷兰废物处理公司RAV Water Treatment I B.V.，为海外扩张努力的一部分。

中国对抗空气污染的努力，拉抬替代能源相关个股，保利协鑫能源 大涨5.1%至三个月高点，龙源电力 跳升1.7%。

**沪综指震荡收跌**

中国沪综指震荡收跌，金融地产等蓝筹股走势持续低迷。分析师指出，近期流动性紧张和经济数据不理想等利空因素尚未消除，预计将继续制约大盘表现，短线超跌反弹后走势将仍欠明朗。

沪综指 收报2,156.215点，跌5.827点或0.27%；上周该股指累计下跌2.21%。上海A股今日成交额为683亿元人民币，上周五为686亿元。

“市场整体环境不是特别理想，预期美国QE3退出越来越临近，资本市场资金流出将是趋势性的，后续还要看央行是否有对冲举措。”华西证券分析师毛胜指出。

他并认为，虽然上周超跌后市场有反弹需求，然而上缴税款、趋势性的外汇占款减少等因素将制约市场短期表现。而未来几周，则可能还需要观察资金流动性及下一步的经济状况。

近日中央汇金投资公司增持光大银行 和新华保险 A股股份，且短期拆借利率回落等因素对市场影响有限。虽然今日创业板大涨，但地产金融等蓝筹则持续低迷，上证金融地产行业指数 收跌0.59%。

沪深300指数 收跌0.54%，报2,403.839点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,396.2点，跌0.17%，成交503,157手。(完)