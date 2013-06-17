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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:33 BJT

汽车产业：福特执行长预计印度工厂汽车产量与出口量将提升

路透印度钦奈6月17日 - 福特汽车 执行长穆拉利表示，预计来自印度工厂的汽车出口量将会增加。与此同时，该公司也计划采用全球化平台来生产更多汽车，用以降低成本和加快产品开发速度。

穆拉利是在福特翼搏(EcoSport)跨界版发布之前，于印度南部城市钦奈参观时发表上述言论的。

福特汽车计划向欧洲出口在钦奈生产的翼搏跨界版。届时该车型将在一个正在成长，但竞争日益激烈的细分市场中参与竞争。翼搏跨界版预计将在2013年末发布。

福特汽车今年准备借助九个全球化平台，来打造超过85%的车型。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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