中国债市：现券收益率高位承压，资金结构性失衡局面延续

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 中国银行间债市周一现券收益率高位承压。市场人士表示，资金结构性失衡局面延续，施压继续清淡交投的现券；市场心态谨慎依旧，仅有票息较高的城投债略有表现。
“老样子，成交不活跃，现券还是有一点点压力。”上海一大型银行交易员称，“（收益率）再上的动力也不足，现在买进来的话很容易被套，只有城投还不错。”
她进一步指出，短期内市场最大的风险仍在于资金面，央行的态度至关重要；资金利率高企，无论是利率债还是信用债压力都会比较大，不过，“现在大家再减（杠杆）的动力也不足，动力足也减不动。”
至于清算所今起开展中期票据登记托管业务。她表示，期望中票品种由单一机构管理，目前相关细节还不是特别明朗，尚未对债市产生影响。
银行间市场清算所股份有限公司日前公告，将自今日起开办中期票据的登记托管结算业务。至此，清算所登记托管产品种类已包括短期融资券、超短融、以及中票等银行间债市主要信用产品。
银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。交易员称，目前来看，市场总体流动性状况应不足虑，结构性失衡仍是主要症结。另外，考虑到外汇占款增量减少趋势和半年末时点资金向来紧张，月末前机构对资金面预期依旧十分谨慎。
剩余期限约9.94年的固息国债130011券最新双边报价 为3.52%/3.46%，上日尾盘为3.52%/3.43%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.8845 6.8875
上日 7.0254 6.9016
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.1336/3.0609 国债参考率报价 2.9409/2.8932 金融债参考率报价 3.4356/3.3789 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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