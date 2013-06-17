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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:34 BJT

中国债市：现券收益率高位承压，资金结构性失衡局面延续

路透北京6月17日 - 中国银行间债市周一现券收益率高位承压。市场人士表示，资金结构性失衡局面延续，施压继续清淡交投的现券；市场心态谨慎依旧，仅有票息较高的城投债略有表现。

“老样子，成交不活跃，现券还是有一点点压力。”上海一大型银行交易员称，“（收益率）再上的动力也不足，现在买进来的话很容易被套，只有城投还不错。”

她进一步指出，短期内市场最大的风险仍在于资金面，央行的态度至关重要；资金利率高企，无论是利率债还是信用债压力都会比较大，不过，“现在大家再减（杠杆）的动力也不足，动力足也减不动。”

至于清算所今起开展中期票据登记托管业务。她表示，期望中票品种由单一机构管理，目前相关细节还不是特别明朗，尚未对债市产生影响。

银行间市场清算所股份有限公司日前公告，将自今日起开办中期票据的登记托管结算业务。至此，清算所登记托管产品种类已包括短期融资券、超短融、以及中票等银行间债市主要信用产品。

银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。交易员称，目前来看，市场总体流动性状况应不足虑，结构性失衡仍是主要症结。另外，考虑到外汇占款增量减少趋势和半年末时点资金向来紧张，月末前机构对资金面预期依旧十分谨慎。

剩余期限约9.94年的固息国债130011券最新双边报价 为3.52%/3.46%，上日尾盘为3.52%/3.43%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.8845 6.8875

上日 7.0254 6.9016

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.1336/3.0609 国债参考率报价 2.9409/2.8932 金融债参考率报价 3.4356/3.3789 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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