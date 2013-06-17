离岸人民币：亚洲首只离岸人民币债券ETF明天在联交所上市

路透香港6月17日 - 亚洲首只离岸人民币债券交易所买卖基金（ETF）将于周二于香港联交所上市，使得在联交所上市的人民币计价ETF数目增至七只。

香港交易所 的新闻稿称，明天挂牌的为iShares安硕人民币债券指数ETF，为人民币计价实物ETF，将同时以港元及人民币买卖及结算，分两个柜台买卖，两个柜台的基金单位为相同类别，基金单位持有人亦享相同待遇。两个柜台设有略不相同的股份代号（港元柜台： ；人民币柜台： ）及简称。

港交所环球市场科联席主管罗力表示，该产品上市后，投资者可在港交所旗下的证券市场买卖首只人民币计价定息ETF，是港交所发展人民币产品的又一重要里程。