中国钢铁：钢材价格接近底部，后期将呈低位波动--中钢协

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 中国钢铁工业协会网站周一刊登分析指出，随着国内钢铁产量的下降，供大于求状况有所缓解，钢材价格接近底部，后期将呈低位波动运行态势。
中钢协表示，进入二季度以来，钢材市场需求形势有所好转，但主要用钢行业需求增长低于预期，受钢铁生产水平偏高的影响，市场供大于求矛盾有所加剧。
5月末，中钢协监测的八大钢材品种价格均继续下跌，且降幅有所加大。中钢协CSPI钢材综合价格指数当月末为101.83点，比4月末下降3.92点，降幅3.71%，较上月加大了2.50个百分点。截至6月份第二周，该指数年内首次跌破100点，创2009年6月份以来的最低水平。
中钢协表示，由于钢铁生产仍保持高水平，后期市场供大于求状况仍将持续。此外，受贸易摩擦增多影响，中国钢材出口难度将进一步加大，而铁矿石价格也仍有下降空间。因此，后期市场钢价将呈低位波动运行态势。
上海期货交易所螺纹钢期货周一收扬近2%。分析人士指出，周末唐山钢坯现货价格上涨是主要原因。但由于需求端未现实质利好，反弹可能难以持续。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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