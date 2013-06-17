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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:32 BJT

中国钢铁：钢材价格接近底部，后期将呈低位波动--中钢协

路透北京6月17日 - 中国钢铁工业协会网站周一刊登分析指出，随着国内钢铁产量的下降，供大于求状况有所缓解，钢材价格接近底部，后期将呈低位波动运行态势。

中钢协表示，进入二季度以来，钢材市场需求形势有所好转，但主要用钢行业需求增长低于预期，受钢铁生产水平偏高的影响，市场供大于求矛盾有所加剧。

5月末，中钢协监测的八大钢材品种价格均继续下跌，且降幅有所加大。中钢协CSPI钢材综合价格指数当月末为101.83点，比4月末下降3.92点，降幅3.71%，较上月加大了2.50个百分点。截至6月份第二周，该指数年内首次跌破100点，创2009年6月份以来的最低水平。

中钢协表示，由于钢铁生产仍保持高水平，后期市场供大于求状况仍将持续。此外，受贸易摩擦增多影响，中国钢材出口难度将进一步加大，而铁矿石价格也仍有下降空间。因此，后期市场钢价将呈低位波动运行态势。

上海期货交易所螺纹钢期货周一收扬近2%。分析人士指出，周末唐山钢坯现货价格上涨是主要原因。但由于需求端未现实质利好，反弹可能难以持续。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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