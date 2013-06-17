CNH市场动态：中资银行买入支持即期汇价小幅走升，FED会议前市场小幅盘整

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港6月17日 - 香港离岸人民币即期 周一由跌转升，市场人士指出，受到人民币中间价连续第四天创出历史新高及在岸即期升幅牵动，及中资银行不断买入，离岸人民币今日一路小幅走高，在美联储会议之前市场处小幅盘整。
多数新兴亚洲货币周一扩大跌幅，但人民币仍然坚挺守稳，银行人士指出，中国央行近期通过中间价“维稳”意图明显，但近期央行中间价的升幅越来越小，人民币即期双向小幅波动可能性较大。
“今天客户套利盘比较多，之前其实onshore和offshore很多人都建了不少短线的美元多头，今天止损盘也不少。”一位中资大行香港人士称。
另一位外资银行香港交易员称，今天中资银行不断买入人民币，促使CNH的spot跨过6.1300之后一路小幅走升。
本地时间下午5:31时，离岸人民币 报6.1278，尾盘一度高见6.1275，盘中低点则在6.1345。
人民币中间价 报6.1598，连续第四天创出历史新高，并升破6.16元大关。人民币兑美元即期 周一继续走升。早盘市场仍呈现净结汇，交易员称大行结汇盘较多，而市场内缺乏购汇使人民币出现小幅升值，但后期结购汇仍料相对均衡，保持双向小幅波动可能性较大。
“今天市场有些平静，CNH即期跟随在岸即期变动，中国央行中间价一直处较强升势支持在岸和离岸人民币小幅走强，我认为，离岸市场会在境内银行间市场资金紧张过后冷静下来，市场会在美联储会议之前继续盘整。”一位外资行香港交易员称。
市场人士指出，全球金融市场静待美联储主席贝南克在周二和周三美联储举行政策会议之后的讲话。有关美联储或将很快削减购债计划的臆测已经搅动市场。
印尼卢比兑美元 几无变动，马币(林吉特) 下滑，因中长期投资基金卖盘。泰国泰铢 因获利了结而下跌。由于对日本近期政策决定感到失望，投资者预计将不会进行日圆利差交易，这给新兴亚币带来额外压力。
本地时间下午5:35时，美元兑人民币NDF一年期品种 报6.2555/6.2585，上一交易日收在6.2730。(完)
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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