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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 18:01 BJT

CNH市场动态：中资银行买入支持即期汇价小幅走升，FED会议前市场小幅盘整

路透香港6月17日 - 香港离岸人民币即期 周一由跌转升，市场人士指出，受到人民币中间价连续第四天创出历史新高及在岸即期升幅牵动，及中资银行不断买入，离岸人民币今日一路小幅走高，在美联储会议之前市场处小幅盘整。

多数新兴亚洲货币周一扩大跌幅，但人民币仍然坚挺守稳，银行人士指出，中国央行近期通过中间价“维稳”意图明显，但近期央行中间价的升幅越来越小，人民币即期双向小幅波动可能性较大。

“今天客户套利盘比较多，之前其实onshore和offshore很多人都建了不少短线的美元多头，今天止损盘也不少。”一位中资大行香港人士称。

另一位外资银行香港交易员称，今天中资银行不断买入人民币，促使CNH的spot跨过6.1300之后一路小幅走升。

本地时间下午5:31时，离岸人民币 报6.1278，尾盘一度高见6.1275，盘中低点则在6.1345。

人民币中间价 报6.1598，连续第四天创出历史新高，并升破6.16元大关。人民币兑美元即期 周一继续走升。早盘市场仍呈现净结汇，交易员称大行结汇盘较多，而市场内缺乏购汇使人民币出现小幅升值，但后期结购汇仍料相对均衡，保持双向小幅波动可能性较大。

“今天市场有些平静，CNH即期跟随在岸即期变动，中国央行中间价一直处较强升势支持在岸和离岸人民币小幅走强，我认为，离岸市场会在境内银行间市场资金紧张过后冷静下来，市场会在美联储会议之前继续盘整。”一位外资行香港交易员称。

市场人士指出，全球金融市场静待美联储主席贝南克在周二和周三美联储举行政策会议之后的讲话。有关美联储或将很快削减购债计划的臆测已经搅动市场。

印尼卢比兑美元 几无变动，马币(林吉特) 下滑，因中长期投资基金卖盘。泰国泰铢 因获利了结而下跌。由于对日本近期政策决定感到失望，投资者预计将不会进行日圆利差交易，这给新兴亚币带来额外压力。

本地时间下午5:35时，美元兑人民币NDF一年期品种 报6.2555/6.2585，上一交易日收在6.2730。(完)

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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