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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:56 BJT

标题新闻：马来西亚6月1-15日棕榈油出口较上月同期增长15.7%至707,148吨--SGS

注：SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance

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