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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 18:13 BJT

更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率走低七天持坚，资金结构性失衡局面依旧

(新增更多数据及评论)

路透北京6月17日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。

交易员称，目前来看，市场总体流动性状况应不足虑，结构性失衡仍是主要症结。另外，考虑到外汇占款增量减少趋势和半年末时点资金向来紧张，月末前机构对资金面预期依旧十分谨慎。

上海一银行交易员称，与七天相比，隔夜回购加权利率跌势明显，或是受过低的开盘利率引导，因此资金面只是“稍好一点，但说不上宽松。”

中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。

华南一银行交易员补充说，考虑到外汇占款增量已显下行趋势等，月末前资金面不容乐观。

“除非央行会放水，但现在看希望不大。”后一交易员指出。

官方媒体金融时报周一报导也表示，多方消息显示，鉴于当前的资金紧张是结构性的，存量流动性依然处于高位，货币当局并不愿大规模“放水”。银行体系的流动性紧缺，将通过公开市场操作予以平衡，少数因自己的商业行为而造成的流动性紧绷，则交由市场自行调节解决。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,576.48亿元人民币，较上日的6,015.50亿元减少近一成；其中隔夜品种成交4,209.09亿元，高于上日的4,137.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购

其中:隔夜 4.8845 7.0254 -214.09 4,209.09 七天 6.8875 6.9016 -1.41 807.77 14天 6.6223 7.6826 -106.03 197.32 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5850 4.0300 -103.00 2,095.40 七天 5.3200 5.5150 -19.50 243.09 14天 5.1950 5.4000 -19.50 47.75 回购定盘利率

其中:隔夜 4.8000 6.9200 -212.00 七天 6.8900 6.8100 +8.00 14天 6.5000 7.7000 -120.00 Shibor 其中:隔夜 4.8130 6.9680 -215.50 七天 6.8480 6.8110 +3.70 三个月 5.3190 5.2900 +2.90 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进)
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