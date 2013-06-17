更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率走低七天持坚，资金结构性失衡局面依旧

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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路透北京6月17日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。
交易员称，目前来看，市场总体流动性状况应不足虑，结构性失衡仍是主要症结。另外，考虑到外汇占款增量减少趋势和半年末时点资金向来紧张，月末前机构对资金面预期依旧十分谨慎。
上海一银行交易员称，与七天相比，隔夜回购加权利率跌势明显，或是受过低的开盘利率引导，因此资金面只是“稍好一点，但说不上宽松。”
中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。
华南一银行交易员补充说，考虑到外汇占款增量已显下行趋势等，月末前资金面不容乐观。
“除非央行会放水，但现在看希望不大。”后一交易员指出。
官方媒体金融时报周一报导也表示，多方消息显示，鉴于当前的资金紧张是结构性的，存量流动性依然处于高位，货币当局并不愿大规模“放水”。银行体系的流动性紧缺，将通过公开市场操作予以平衡，少数因自己的商业行为而造成的流动性紧绷，则交由市场自行调节解决。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,576.48亿元人民币，较上日的6,015.50亿元减少近一成；其中隔夜品种成交4,209.09亿元，高于上日的4,137.20亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购
其中:隔夜 4.8845 7.0254 -214.09 4,209.09 七天 6.8875 6.9016 -1.41 807.77 14天 6.6223 7.6826 -106.03 197.32 上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.5850 4.0300 -103.00 2,095.40 七天 5.3200 5.5150 -19.50 243.09 14天 5.1950 5.4000 -19.50 47.75 回购定盘利率
其中:隔夜 4.8000 6.9200 -212.00 七天 6.8900 6.8100 +8.00 14天 6.5000 7.7000 -120.00 Shibor 其中:隔夜 4.8130 6.9680 -215.50 七天 6.8480 6.8110 +3.70 三个月 5.3190 5.2900 +2.90 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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