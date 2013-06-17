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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 18:17 BJT

香港房地产：市民普遍认为房屋土地不足，赞成重建、更改土地用途增供应--调查

路透香港6月17日 - 香港中文大学香港亚太研究所周一公布的调查结果显示，大部份受访香港市民认为现时香港的房屋土地不足够，而加快重建旧区、将污水处理厂搬往岩洞以腾空土地、将非住宅用地改变成为房屋土地、提高新界新市镇发展密度和于新界征收土地，都是市民普遍支持的增加房屋土地的方法。

调查结果显示，仅有四成受访者赞成于维多利亚港以外填海，不足三成人赞成提高市区的发展密度。

为解决住宅土地供应不足，香港政府提出不同方法去“创造”新的住宅用地，包括在维港以外填海和发展岩洞，目前仍在谘询公众阶段。对发展新界东北地区，提高新市镇发展密度等，当地居民也有不少的反对声音。至于旧区重建,目前主要由市区重建局及私人发展商进行，其中恒基地产 最为积极，但要收购足够业权展开重建，亦非一踧而就。

中文大学的调查指出，最多的受访者赞成加快重建旧区（占92.3%），其次为将部分原先非住宅用地改变成为房屋土地（76.7%）、将污水处理厂搬往岩洞以腾空土地（75.5%）、尽量提高新界新市镇的发展密度（75.2%），以及于新界征收私人土地，但不包括丁屋地（70.3%）。

当受访者被问到对增加房屋土地各种影响的接受程度时，最多人表示接受提高赔偿金额去收楼收地（占57.2%）。

该项研究并指出，港人重视社区环境，认为发展房屋时要考虑完备的社区设施、当地就业及经济机会、社区组成、归属感等因素。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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