香港房地产：市民普遍认为房屋土地不足，赞成重建、更改土地用途增供应--调查

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港6月17日 - 香港中文大学香港亚太研究所周一公布的调查结果显示，大部份受访香港市民认为现时香港的房屋土地不足够，而加快重建旧区、将污水处理厂搬往岩洞以腾空土地、将非住宅用地改变成为房屋土地、提高新界新市镇发展密度和于新界征收土地，都是市民普遍支持的增加房屋土地的方法。
调查结果显示，仅有四成受访者赞成于维多利亚港以外填海，不足三成人赞成提高市区的发展密度。
为解决住宅土地供应不足，香港政府提出不同方法去“创造”新的住宅用地，包括在维港以外填海和发展岩洞，目前仍在谘询公众阶段。对发展新界东北地区，提高新市镇发展密度等，当地居民也有不少的反对声音。至于旧区重建,目前主要由市区重建局及私人发展商进行，其中恒基地产 最为积极，但要收购足够业权展开重建，亦非一踧而就。
中文大学的调查指出，最多的受访者赞成加快重建旧区（占92.3%），其次为将部分原先非住宅用地改变成为房屋土地（76.7%）、将污水处理厂搬往岩洞以腾空土地（75.5%）、尽量提高新界新市镇的发展密度（75.2%），以及于新界征收私人土地，但不包括丁屋地（70.3%）。
当受访者被问到对增加房屋土地各种影响的接受程度时，最多人表示接受提高赔偿金额去收楼收地（占57.2%）。
该项研究并指出，港人重视社区环境，认为发展房屋时要考虑完备的社区设施、当地就业及经济机会、社区组成、归属感等因素。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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