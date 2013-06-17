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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 18:19 BJT

路透基点：申能股份为两电力项目寻求70亿元人民币融资--RLPC

路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，申能股份有限公司(Shenergy Co Ltd)正在寻求70亿人民币(11.4亿美元)融资，用于其位于上海和安徽省的两个电力项目。

据消息称，数月前该公司就已经发出建议申请，有数家主要国有银行予以反馈。

消息称位于安徽省的项目仍待国家发改委批准。

申能股份由国有的申能集团控股。其2012年报告净利润15.6亿元人民币。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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