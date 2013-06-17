《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国航空 100 20 9 6/18簿记建档 中信银行 AAA 6/20 6/21 工业集团 民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *美都控股 7 3.5 12 6/20簿记建档 工商银行 AA- 6/21 6/24 ======================================================================================== *东南网架 6 3 12 6/20簿记建档 中信银行 AA- 6/24 6/25 ======================================================================================== 光大证券 85 15 3 6/18招标 工行/农行等 AAA 6/19 6/20 (核定最高发行余额) ======================================================================================== 杭州萧山区 20 10 12 6/18簿记建档 光大银行 AA+ 6/19 6/20 国资经营总公司 ======================================================================================== 内蒙古岱海 7.5 4 12 6/18簿记建档 浦发银行 AA 6/19 6/20 发电 ======================================================================================== 银河证券 70 35 3 6/19招标 工行、建行等 AAA 6/20 6/21 ======================================================================================== 龙岩工贸 8 2 12 6/19簿记建档 国开行 AA 6/20 6/21 发展集团 ======================================================================================== 北京银建投资 7 3.5 12 6/19簿记建档 北京银行 AA- 6/20 6/21 广发银行 ======================================================================================== 人福医药 8 8 12 6/19簿记建档 交通银行 AA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== 重庆商业 10 5 12 6/21簿记建档 浦发银行 A+ 6/25 6/26 投资集团 ======================================================================================== 保利协鑫 10 6 12 6/21簿记建档 光大银行 AA 6/24 6/25 ======================================================================================== 中国重型 37 20 12 6/21簿记建档 交通银行 AA+ 6/24 6/25 汽车集团 中国银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 宁波城建 40 10 12 推迟发行 中信证券 AA+ 投资控股 国开行 ======================================================================================== 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *北新建材集团 7 3 3 6/20簿记建档 中信证券 AA 6/21 6/24 中信银行 ======================================================================================== 天津港 10 5 5 6/18簿记建档 招商银行 AAA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== 天津港 10 5 5 6/18簿记建档 招商银行 AAA 6/20 6/21 进出口行 ======================================================================================== 泉州市国资 13 8 5 6/18簿记建档 国开行 AA 6/19 6/20 投资经营公司 ======================================================================================== 温州市工业 7.5 7.5 3 6/18簿记建档 中信银行 AA 6/20 6/21 投资集团 ======================================================================================== 中国铁建 100 100 7 6/19簿记建档 农业银行 AAA 6/20 6/21 建设银行 ======================================================================================== 宁沪高速 5 5 5 6/19簿记建档 中信银行 AAA 6/21 6/24 ======================================================================================== 泸州老窖集团 10 10 3 6/20簿记建档 工商银行 AA+ 6/21 6/24 ======================================================================================== 陕西建工集团 6 3 3 6/21簿记建档 中信银行 AA 6/25 6/26 ========================================================================================= 甘肃省公路航 40 5 3 6/21簿记建档 国开行 AA+ 6/25 6/26 空旅游投资集团 15 5 交通银行 (两品种间可双向回拨) ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏南通 1.6 1.6 3 6/20簿记建档 南京银行 AAA 6/21 6/24 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 曹巍浩； 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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