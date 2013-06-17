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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 18:46 BJT

东南亚股市：大部分在清淡交投中上涨，菲律宾股市跃升1.6%

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    430.11      0.55     +0.13     +1.42    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3183.44     22.01     +0.70     +0.52   3167.08
 马来西亚                           1772.17      9.98     +0.57     +4.93   1688.95
 泰国                               1471.04      5.77     +0.39     +5.68   1391.93
 印尼                               4774.50     13.76     +0.29    +10.61   4316.69
 菲律宾                             6339.41     97.15     +1.56     +9.06   5812.73
 越南                                498.52    -10.51     -2.06    +20.49    413.73
  (完)
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