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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 19:01 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3337    1.3346     -0.07     +1.08    1.3194
 美元/日圆                      94.71     94.07     +0.68     +9.19     86.74
 欧元/日圆                     126.33    125.55     +0.62    +10.37    114.46
 美元/瑞郎                     0.9233    0.9208     +0.27     +0.85    0.9155
 英镑/美元                     1.5709    1.5703     +0.04     -3.34    1.6251
 美元/加元                     1.0161    1.0167     -0.06     +2.42    0.9921
 澳元/美元                     0.9614    0.9566     +0.50     -7.50    1.0393
 新西兰元/美                   0.8076    0.8046     +0.37     -2.50    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.060    89.990     +1.19     +1.03    90.130
 新西兰元/日                   76.500    75.690     +1.07    -45.68   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     148.80    147.72     +0.73     +5.67    140.82
 澳元/新西兰                   1.1900    1.1882     +0.15     -5.10    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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