重温稿-《中国公开市场预测》紧资金不改央行坚持抛出地量央票操作，预期收益率持稳

* 紧资金但央行仍地量央票发行，申明收紧流动性决心

* 20亿元发行规模创三个月期央票重启来新低

* 多数机构预期明日发行收益率持稳概率更大

路透北京6月17日 - 在经历上周央行票据短暂缺席后，中国央行周二将在公开市场地量招标发行20亿元人民币三个月期央票，创今年五月重启来最低位。业内人士普遍认为，面对资金“旱情”持续不见缓解的背景下，央行仍坚持央票操作，表明其持续收紧流动性的态度。

针对明日发行收益率水平，多数受访机构预期持稳在此前2.9089%的可能性更大。

北京一券商分析师表示，央行明日的地量发行更多是为了重申一个态度。上周因为是非标准周，所以暂停操作还是可以理解的。但是这周不同，如果央票继续暂停发行，会给大家一个想象空间，猜测政策是不是会放松。

“我之前还觉得80%的概率是不会发(央票)呢！这个举动应该是说明央行认为整体备付还够，同时表明它不放松的决心。”上海一银行交易员说。

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后首周央行罕见暂停央票和正回购两种公开市场操作收手观望，当周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

上周四公开市场央票的缺席也录得自央行5月9日重启三个月央票以来的首次暂停发行。上周一至周三为中国端午节假期，主要金融市场均休市。欲浏览中国人民银行二季度公开市场操作一览请点选

对于明日发行收益率，多数受访交易员认为持稳可能性更大。上述分析师就指出，现在看变的可能性不太大，首先往下走可能性没有；而如果真的往上走了，那应该是有一些央行的引导意图在里面，预计对市场会有比较大的负面影响。

“之前央行持续发行逆回购，大家感觉它锁定了一个目标性的利率水平，如果现在央票利率往上抬，那么市场会解读是不是央行把利率水平往上抬了。”她说。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在3.2872%。而自5月三个月央票发行重启后，其发行收益率一直持平于2.9089%。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，特别是端午假期前回购利率不断飙升，流动性困境迟迟不见改善。

中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 待定

(周四) 待定 逆回购 (周二) 待定

(周四) 待定 央票 （周二） 20