重温稿-《中国公开市场预测》紧资金不改央行坚持抛出地量央票操作，预期收益率持稳

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 紧资金但央行仍地量央票发行，申明收紧流动性决心
* 20亿元发行规模创三个月期央票重启来新低
* 多数机构预期明日发行收益率持稳概率更大
路透北京6月17日 - 在经历上周央行票据短暂缺席后，中国央行周二将在公开市场地量招标发行20亿元人民币三个月期央票，创今年五月重启来最低位。业内人士普遍认为，面对资金“旱情”持续不见缓解的背景下，央行仍坚持央票操作，表明其持续收紧流动性的态度。
针对明日发行收益率水平，多数受访机构预期持稳在此前2.9089%的可能性更大。
北京一券商分析师表示，央行明日的地量发行更多是为了重申一个态度。上周因为是非标准周，所以暂停操作还是可以理解的。但是这周不同，如果央票继续暂停发行，会给大家一个想象空间，猜测政策是不是会放松。
“我之前还觉得80%的概率是不会发(央票)呢！这个举动应该是说明央行认为整体备付还够，同时表明它不放松的决心。”上海一银行交易员说。
自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后首周央行罕见暂停央票和正回购两种公开市场操作收手观望，当周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。
上周四公开市场央票的缺席也录得自央行5月9日重启三个月央票以来的首次暂停发行。上周一至周三为中国端午节假期，主要金融市场均休市。欲浏览中国人民银行二季度公开市场操作一览请点选
对于明日发行收益率，多数受访交易员认为持稳可能性更大。上述分析师就指出，现在看变的可能性不太大，首先往下走可能性没有；而如果真的往上走了，那应该是有一些央行的引导意图在里面，预计对市场会有比较大的负面影响。
“之前央行持续发行逆回购，大家感觉它锁定了一个目标性的利率水平，如果现在央票利率往上抬，那么市场会解读是不是央行把利率水平往上抬了。”她说。
中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在3.2872%。而自5月三个月央票发行重启后，其发行收益率一直持平于2.9089%。
自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，特别是端午假期前回购利率不断飙升，流动性困境迟迟不见改善。
中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 待定
(周四) 待定 逆回购 (周二) 待定
(周四) 待定 央票 （周二） 20
（周四） 待定 央票到期 180 正回购到期 140 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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