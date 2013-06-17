《中国企业债发行日程表》--6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *衡阳弘湘国资 16 7 票面利率不超过7.10% AA 6/19-6/21 财富证券 经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *眉山宏大建设 16 7 利率区间6.20%-6.70% AA- 6/19-6/21 摩根士丹利 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/眉山发展控股提供担保) 华鑫证券 =================================================================================== *天津东丽城市 18 7 利率区间5.70%-6.70% AA 6/19-6/21 国泰君安证券 基础设施投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *沈阳苏家屯区 13 7 票面利率不超过6.50% AA 6/20-6/24 太平洋证券 城乡建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆合川工业 10 7 6.19% AA 6/17-6/19 广州证券 投资集团 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定/第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 安庆经济技术 6 7 利率区间5.80%-6.60% AA- 6/18-6/20 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 贵阳铁路 10 7 *6.20% AA 6/18-6/20 华泰联合证券 建设投资公司 (第6、7年末每年偿还50%本金) =================================================================================== 陕西省高速 20 7 利率区间5.60%-6.60% AA 6/18-6/20 国开证券 公路建设集团 =================================================================================== 湖北三宁化工 5 6 利率区间5.0%-6.0% AA 6/18-6/20 海通证券 股份公司 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩； 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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