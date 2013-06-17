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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 19:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月17日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*衡阳弘湘国资  16      7   票面利率不超过7.10%   AA        6/19-6/21   财富证券
经营有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*眉山宏大建设  16      7   利率区间6.20%-6.70%   AA-       6/19-6/21   摩根士丹利
投资有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金/眉山发展控股提供担保)  华鑫证券
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*天津东丽城市  18      7   利率区间5.70%-6.70%   AA        6/19-6/21   国泰君安证券
基础设施投资          (第3-7年末每年偿还20%本金)  
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*沈阳苏家屯区  13      7   票面利率不超过6.50%   AA        6/20-6/24   太平洋证券
城乡建设投资          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆合川工业   10      7           6.19%         AA        6/17-6/19   广州证券
投资集团              (票面利率由一年Shibor+基本利差确定/第3-7年末每年偿还20%本金)
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安庆经济技术    6      7   利率区间5.80%-6.60%   AA-       6/18-6/20   民生证券
开发区建投集团         (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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贵阳铁路      10      7           *6.20%         AA        6/18-6/20   华泰联合证券
建设投资公司           (第6、7年末每年偿还50%本金)
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陕西省高速    20      7   利率区间5.60%-6.60%    AA        6/18-6/20    国开证券
公路建设集团
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湖北三宁化工   5      6   利率区间5.0%-6.0%      AA        6/18-6/20    海通证券
股份公司              (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 曾祥进)
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