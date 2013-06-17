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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 19:44 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差在近三个月高点徘徊，供给仍吃紧

路透新加坡6月17日 - 亚洲柴油裂解价差周一持于近三个月高点附近，因供给仍吃紧。据业内消息人士称，炼厂故障加之夏季现货需求增加，导致供给紧俏。

路透数据显示，7月柴油裂解价差下滑0.01美元至17.82美元，接近3月18日所及的三个月高点18.15。

据业内消息人士称，巴西Petrobras全资持有的日本炼厂Nansei Sekiyu KK在其日加工量为10万桶的炼厂发生火灾关闭后，宣布至少有一船柴油船货遭遇不可抗力。

该消息人士补充道，该公司已经通知其买家，有30,000吨含硫为500ppm的柴油船货遭遇不可抗力。

据业内消息人士称，中东方面，科威特石油公司售出两批航煤船货，BP买入90,000吨的一批船货，壳牌买入65,000吨的另一批船货，价格较中东报价每桶升水约2.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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