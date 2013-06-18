《交易视点》中国资金面续紧令短券收益率持坚，然看多后市--中金

路透北京6月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，短期内资金面持续偏紧对短期债券的冲击最大，短端利率可能维持高位甚至继续走高。

但由于市场对于经济下滑和后续货币政策放松的预期在逐步增强，中长期债券未来仍存在交易性机会；Shibor浮息债由于3个月Shibor利率的跳升，短期内有一定的交易机会；互换交易方面，投资者可以维持减斜交易头寸，未来曲线可能继续平坦甚至倒挂。

**通胀压力进一步减轻**

5月份CPI同比低于预期，环比大幅低于季节性，通胀压力进一步减轻。

食品下跌主要由蔬菜带动，后者大幅下跌13.6%，超过50城市食品价格显示的水平，但下月大幅反弹风险不大。非食品环比低于去年同期及季节性，主要受到“两负一正”的三个因素影响。

首先，能源相关分项受油价下调影响环比继续下跌，车用燃料同比跌幅加大。其次，中央反腐的影响不仅在烟酒价格上继续体现，也逐渐在旅游等分项上有所显现。

对非食品同比有正贡献的仍然是租房，但推动作用已经开始减弱，同时自有住房同比已经开始回落。

总结来看，5月份CPI同比的回落主要受到食品和能源分项的影响，换句话说，核心CPI同比并未下降。

但前瞻性地看，PPI持续通缩的传导效应和房价同比的回落将使核心CPI同比也出现回落。PPI与PPIRM环比继续大幅下跌，同比跌幅进一步扩大，与汇丰PMI价格指标走势更加一致，显示下游需求仍无明显恢复。

**内外需乏力，去库存持续**

总结5月增长层面的数据，可以用：“内外需乏力，去库存持续”来概括。

从外需看，尽管5月出口增速的大幅下滑与打击热钱和工作日因素有关，但是从趋势上看真实出口增速的中枢仍然在逐步下降，出口交货值增速也保持低位，与人民币今年以来的快速升值有关。

从内需看，首先，投资增速继续下降，房地产和制造业投资增速如期回落，基建投资虽然小幅反弹但难以持续，同时到位资金增速大幅下降，再次低于投资增速。其次，消费增速的小幅反弹主要受到家电补贴“末班车”效应和假日因素的影响，难改下行趋势。

由于内外需均缺乏支撑，企业仍然需要通过降低生产和降价促销来缓解库存压力，5月工业增加值和PPI同比的下降反映了这一情况。

但产能过剩的局面往往使得去库存初期生产难以及时跟随需求收缩，所以5月工业增速降幅暂不大。但随着亏损的持续和库存压力的提高，生产最终将明显下降。

**空即是多之完结篇**

尽管5月份M2增速已经较4月份小幅回落，但仍保持在16%附近，与今年13%的目标增速仍有较大差距。因此在短期内，央行可能不会主动放松货币政策。

此外，考虑到热钱有流出的风险，目前央行主动放松货币政策可能会促使热钱以更快的速度流出，去年6、7月份两次降息后，热钱加速流出的经验教训可能会使央行延缓货币政策的放松。

如果在中短期内，货币政策不主动放松，那么广义流动性和狭义流动性的收缩还会持续。我们在前期的报告中提到，广义和狭义流动性的收紧尽管对债券会形成一定的负面冲击，但其对经济的负面影响更大，也更深远。

未来一段时间，社会融资总量的趋势项环比还会继续回落，从而带动经济进一步下行。我们估计，未来一两个季度，GDP的同比增速还会下降，尤其是出口数据的水分被挤出之后，通过支出法统计的GDP的水分也会相应被挤掉。

货币增速以及经济动能的下降将系统性降低国内的通胀压力。在这种情况下，货币政策具备重新放松的基础。目前的“紧”是为未来的“松”奠定基础的。

对于债券市场而言，短期内资金面持续偏紧对短期债券的冲击最大，短端利率可能维持高位甚至继续走高。

但由于市场对于经济下滑和后续货币政策放松的预期在逐步增强，中长期债券未来仍存在交易性机会，因此中长期债券收益率不会出现较大幅度的上升，甚至在未来经济数据进一步下行的情况下还会逐步下降。

Shibor浮息债由于3个月Shibor利率的跳升，短期内有一定的交易机会。

互换交易方面，我们建议投资者可以维持减斜交易头寸，未来曲线可能继续平坦甚至倒挂。(完)