《交易视点》中国信用债投资宜放慢节奏，扬长避短，就高不就低--中金

路透北京6月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略双周报认为，目前流动性紧张的局面可能仍将持续一段时间，信用债投资策略短期宜以防御为主，配置节奏可以适当放缓。

结构上尤宜扬长避短，就高不就低，中长期限的中高等级品种相对于短期限或高收益品种安全性较高。

**关注个券盈利下滑与评级下调风险**

今年上半年的负面评级行动次数仍然沿袭去年下半年以来的态势维持在高位，同比超过去年上半年。负面评级行动的一个重要原因仍然是发行人盈利急剧恶化，甚至发生亏损。

盈利恶化以及潜在的负面评级行动可能直接影响债券估值，目前需要关注的包括两类：一类是评级展望仍为负面未来可能下调评级的发行人及相关个券，涉及52家发行人；

另一类是虽尚未有负面评级行动，但盈利恶化较为明显的发行人及相关个券，未来有遭遇负面评级行动影响估值的可能，涉及140家以上发行人。

除债券实际资质的变化引发的估值风险外，对于交易所债券，发行人盈利恶化以及负面评级行动还可能给债券带来流动性风险，也分为两类：

一类是发行人连续亏损导致债券暂停上市甚至终止上市的风险，这类债券将不能在竞价系统和固定收益平台交易，需要特别关注的是2012年新发生亏损的交易所债券发行人较多，且大多数2013年一季度都在继续亏损，这些债券未来有暂停上市风险，涉及20家发行人；

另一类是评级下调导致丧失质押回购资格的风险，需要特别关注主体评级从AA下调至AA以下的无抵质押债券，此前遭此类评级下调的个券无一例外都已经丧失质押回购资格。

目前主体评级AA尚未下调，但发行人近期盈利恶化明显或评级展望已经为负面的个券，未来有因评级下调而失去回购资质的风险，涉及近30家发行人，以高收益公司债发行人为主。

**市场回顾和展望：放慢节奏，扬长避短，就高不就低**

6月份以来，受资金面紧张影响，银行间及交易所市场均出现调整，短期限品种调整幅度较大。

目前流动性紧张的局面可能仍将持续一段时间，信用债投资策略短期宜以防御为主，配置节奏可以适当放缓。结构上尤宜扬长避短，就高不就低，中长期限的中高等级品种相对于短期限或高收益品种安全性较高。

期限结构方面，首先，从资金面看，如果流动性紧张持续的时间较长，短端会继续有调整压力，但这种情况下，未来经济和通胀方面对债市的利好预期会更强，中高等级、长久期的债券未来仍有机会。

其次，虽然前期期限利差如预期有所压缩，但与历史类似情形相比，还有进一步压缩空间，其中5年期中票相对价值较好。

第三，从供需关系来看，长端好于短端。

评级结构方面，我们一直认为未来评级利差拉大是大概率事件，建议继续提升组合的评级中枢。

首先，目前的评级利差仍然处于历史低位，在资金面紧张的情况下，技术性调整的内在压力较大；

其次，经济的持续低迷会加大低评级发行人的信用风险，后续风险偏好有逐步弱化的可能；

资金面方面，近期整体紧张的环境下，银行间质押回购融资更为困难，更多融资需求涌向交易所，进一步加大了交易所资金压力以及高收益债的调整压力。

此外，市场调整的过程中个券之间的分化也会加大，更需要加强甄别。

**评级调整：周期性行业的负面评级行动仍在继续**

最近两周共单独公告了18项评级行动，其中9项为负面评级行动，主要涉及煤炭、化工、钢铁、机械设备、造纸等周期性行业，我们将景兴、凌钢、华锐、肥城矿和海翔主体评分下调一小档，其余评分均维持不变。

另外9项为正面评级行动，中金评分均维持不变。本次评级行动涉及8家发行人发行的12支公司债，评级调整前12支公司债均可质押回购，而此次评级行动后，12海翔债、11柳化债、11三钢01、11三钢02已丧失回购资格.

此外，景兴和凌钢目前评级展望为负面，如后续进一步下调评级至AA-，12景兴债和11凌钢债也将丧失回购资格。

企业债方面，10鞍山城投债、12鞍山城投债、13鞍山城投债、11张保债和12张经开发债均设交易所发行并可进行质押回购，本次评级调整均不影响其回购资格。(完)