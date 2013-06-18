《交易视点》中国转债正面临挑战，暂难有大作为--中金

路透北京6月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，6月甚至更长时间转债投资者将面临基本面、资金面、供给面以及情绪面的挑战，预计未来一段时间转债市场仍处于风险暴露期，转债市场整体表现难有大的作为。

对此，投资者可坚持震荡市原则，“悲观中买入，乐观中卖出”。

**挑战进行时**

转债市场在过去两周表现不佳，平价指数跌幅1.76%，转债指数下跌0.72%。不过，转债平价表现仍明显好过股指。

我们维持《意犹未尽，但挑战在前》、《流动性等挑战已经开始》中的判断，6月份市场面临较多的挑战，但整体上二季度都难以脱离“螺蛳壳里做道场”窄幅震荡的格局。6月份甚至更长时间转债投资者将面临的挑战包括如下方面：

股市方面，未来一段时间基本面、资金面、情绪面都有潜在的风险点。第一，资金面紧张扮演了“黑天鹅”的角色，6月甚至7月初偏紧状态仍将持续。

流动性冲击程度超预期，原因在于投资者的惯性思维，对央行态度给予了过高的期待。但这种资金面紧张仍具有阶段性，与2011年紧缩周期可能存在本质的不同。股市资金面方面，场内资金博弈状况难改，而IPO重启箭在弦上，资金参与二级市场意愿降低；

第二，PMI数据背离，贸易数据挤水分，关键是投资者预期仍难以提振，距离“托底”期权还有距离；

第三，情绪面依旧是影响股市短期表现的最主要因素。海外市场躁动、IPO重启、政策预期降温将继续导致风险偏好降低。

下一次风险偏好大幅提升的触发剂有可能是年底的三中全会。6月份股市面临较大挑战，中期看大概率仍处在震荡格局当中，但震荡中枢可能较年初以来有所下移。

转债估值方面，供给和流动性两个风险点仍将是制约因素。中期看，转债供求关系仍是较为确定的正面因素，供给冲击很可能是一次性的，而需求仍在持续增长。这种背景下，期待转债品种出现严重超跌的概率不高。

**我们的建议**

坚持震荡市原则，“悲观中买入，乐观中卖出”。 预计未来一段时间转债市场仍处于风险暴露期，转债市场整体表现难有大的作为。

但我们看到诸多利空已经开始在股市中反应，况且不少转债将开始展现出防御性。因此，前期没有果断减持的投资者再继续杀跌意义已经不大，低仓位或激进投资者可以考虑尝试低吸。

我们个券方面看法均没有大的变化，参见《意犹未尽，但挑战在前》。其中，利率市场化（包括存款保险制度）和同业存款缴纳存款准备金预期两个风险点对银行转债尤其是民生转债将构成压力。我们对川投、南山、新钢、博汇、同仁等个券近期的判断得到市场验证。

**专题研究**

赎回条款对转债操作的影响。赎回条款导致转债市场“优汰劣剩”。赎回条款触发前后转债价格表现、转股节奏存在规律可循，值得投资者参考。(完)