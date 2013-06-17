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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 21:31 BJT

美国热股：超微半导体业绩前景改善，盘初股价涨逾4%

路透6月17日 - 超微半导体 继去年营收大跌后，前景有所改善，Barron's周日表示，超微在去年收购小型创投公司SeaMicro取得的电脑伺服器业务，提振了业绩。

“SeaMicro给予超微跨入主流伺服器电脑市场的机会，英特尔 晶片在该市场有大约96%的占有率，”Barron's引用产业数据称。

超微股价周一盘初涨逾4.57%，报4.12美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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