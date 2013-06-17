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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 21:38 BJT

美国热股：Smithfield股东建议以分拆取代并购，股价盘初上涨逾1%

路透6月17日 - SMITHFIELD FOODS INC 大股东Starboard Value LP敦促该公司考虑分拆业务，取代中国肉制品生产商双汇国际欲以47亿美元发起的收购交易。

Smithfield股价周一盘初上涨1.10%，报33.16美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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