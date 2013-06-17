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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 21:42 BJT

美国热股：美光盘初大涨逾3%，投行上调其目标股价

路透6月17日 - 瑞士信贷将美光 目标股价由14美元上调至20美元，预期美光第三季财报将在其预估区间上缘。

Jefferies亦将美光目标价由15美元上调至18美元。

美光股价周一盘初大涨3.21%，至13.17美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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