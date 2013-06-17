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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 21:49 BJT

美国热股：苹果收到执法机构要求提供客户数据，股价盘初小涨

路透6月17日 - 美国消费电子公司苹果 周一表示，该公司在过去六个月中，收到4,000-5,000次美国执法机构要求提供客户数据的请求，用于刑事调查和国家安全事务。

苹果股价周一盘初上涨0.48%，至432.12美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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