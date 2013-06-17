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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 21:55 BJT

美国热股：波音计划本周推出新型787梦幻客机，盘初股价上涨逾1%

路透6月17日 - 产业消息人士周日表示，波音 计划本周推出更大型的787梦幻客机，订单数量高达100架，总值略低于300亿美元。

波音股价周一盘初上涨1.58%，报103.44美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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