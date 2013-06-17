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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 22:00 BJT

美国热股：Orchard Supply股价劲扬逾10%，对手预定买下其多数资产

路透6月17日 - 法庭文件周一显示，Orchard Supply 已声请破产保护，对手Lowe's Cos预计将以2.05亿美元现金买下其多数资产。

Orchard股价自6月3日以来已挫跌50%。该公司称，当第一批债务在12月到期时可能不会如期偿还。

Orchard股价周一盘初劲扬约13.30%，报2.13美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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