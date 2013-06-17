版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 22:10 BJT

美国热股：Verizon寻求进入加拿大行动通讯市场，盘初股价上涨

路透6月17日 - 加拿大环球邮报报导称，美国通讯公司Verizon Communications 正寻求跨足加拿大行动电话业务，可能满足该国政府对于有第四家主要行动通讯商的希望。

Verizon股价周一上涨0.65%至51.4美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐