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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 07:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月17日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美             
 上市最新收盘价：                                          
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           58.94     +2.20     +3.88   1792701
 搜狐                           66.31     +1.43     +2.20    739346
 网易                           62.08     +1.08     +1.77    600570
 百度                           96.76     -1.24     -1.27   3890001
 亚信科技                       11.61     +0.00     +0.00    131776
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.12     +0.13     +0.72   2203781
 联电                            2.16     +0.07     +3.35    386779
 日月光                          4.10     +0.13     +3.27    142160
 硅品精密                        5.91     +0.17     +2.96    521111
 和信超媒体                      1.00     +0.02     +1.78       900
 友达                            3.97     -0.03     -0.75    311762
 中华电信                       31.99     +0.33     +1.04     26487
 台湾国际航电                   34.94     +1.22     +3.62   1556241
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       50.16     +0.85     +1.72    161637
 中国联通                       13.63     +0.36     +2.71    108453
 中国电信                       48.44     +0.48     +1.00     22689
 中芯国际                        3.93     +0.14     +3.69    122301
 电讯盈科                        4.78     +0.23     +5.05      8134
 
(完)
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