欧洲经济指标预测--6月18日-6月25日****

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月17日当周 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.2% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期 +2.6% +2.4% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.3% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.1% +2.9% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 +3.1% +2.9% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 持平 -2.3% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) +2.5% -0.10% 英国PPI产出物价(较前月) 持平 -0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) +1.4% +1.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) +0.9% +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 38.1 36.4 ZEW现况指数 9.5 8.9 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 6月 0-9-0 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 正2.2 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.1% -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.3% +0.1% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差17.28 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 47.0 46.4 法国Markit服务业PMI 44.8 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.6 0728 德国Markit制造业PMI 6月初值 49.8 49.4 德国Markit服务业PMI 50.0 49.7 德国Markit综合PMI -- 49.9 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标 第二季 0.13% 0.25% 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 48.6 48.3 欧元区Markit服务业PMI 47.5 47.2 欧元区Markit综合PMI 48.1 47.7 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.60% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -10.00% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- -0.90% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.60% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.8% -1.3% 英国零售销售(较上年同期) +0.2% +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负15 负20 1400 欧元区消费者信心指数 6月 负21.50 负21.90 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余259 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余248 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出61 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.30% 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 137.5 80.4 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余107.6 * 6月24日当周 6月24日-7月5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1% 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 6月 -- 85.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 -- 105.7 德国Ifo企业现况指数 -- 110.0 德国Ifo企业预期指数 -- 101.6 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 5月 -- 顺差14.6 6月25-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.8% 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 6月 -- 92 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -- -0.3% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.0% (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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