中国个股：航空动力拟96亿元购航空发动机资产，中航工业发动机业务整体上市

路透上海6月18日 - 中国西安航空动力股份有限公司 周二公告称，拟向实际控制人中国航空工业集团公司等机构定向增发股份购买其持有的航空发动机业务资产，拟购买资产的预估值约为95.88亿元人民币。若该计划得以实施，中航工业集团旗下发动机业务基本实现整体上市。

公告显示，航空动力还拟向不超过10名特定对象定向增发股份募集配套资金，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，预估不超过31.96亿元，主要用于补充流动资金。以购买资产为目的的增发股份确定为14元/股，配套融资的增发价格则不低于本次公告前20日个交易均价14.08元。

本次重组的标的资产包括沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司等七家标的公司的股权及西航集团拟注入的相关资产。通过此次资产注入，上市公司业务范围从航空发动机实体研制扩展到修理，从大型发动机扩展到大中小型发动机，从传统发动机扩展到新型发动机，发动机产业链得到完善和优化，产品结构更加丰富。

本次重组的发行对象除中航工业及其旗下企业外，还包括标的公司其余股东，例如华融资产管理公司、东方资产管理公司及北京国有资本经营管理中心等。交易前后，中航工业为实际控制人的状况不会改变。

中航工业集团业务涵盖民用和军用的完整航空产业链，旗下拥有23家上市公司，分别在A股和H股市场上市。近年来，集团已进行一系列重组，总体策略是分板块上市，例如军民用飞机板块、通用飞机板块、直升机板块、航空电子板块、航空机电板块、发动机板块等.