《中国报摘》--中国证券报6月18日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 头版头条:
--中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 均公告，在A股市场获中央汇金公司增持，汇金未来六个月并拟继续增持。
* 其他:
--银监会主席尚福林在2013年城商行年会上表示，注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。
--证监会QFII机构名录显示，5月共有五家境外机构获得合格境外机构投资者（QFII）资格，其中四家是中资机构的香港公司，另一家汇丰中华证券投资信托股份公司来自台湾。
--记者获悉，粳稻和晚籼稻期货合约草案出炉，二者交易单位均为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，涨跌停板幅度为4%，最低交易保证金为5%，合约交割月份为每年的单数月份，均采用“仓库+厂库”的交割方式，交割地主要分布在主产区和物流集散地。
--航空动力 公告，拟向实际控制人中国航空工业集团等交易对方非公开发行股份，购买其持有的航空发动机业务资产，拟购买资产的预估值约为95.88亿元。同时，航空动力还拟向不超过10名特定对象非公开发行股份，募集不超过31.96亿元以补充流动资金，发行价为14元/股。
--6月21日将迎来中国成品油价格调整时间窗口。根据多家分析机构预测，本轮油价上调概率极大，幅度或在每顿百元左右。
--许继电气 公告，拟以13.20元/股的价格向许继集团发行股份，购买其下属电力装备制造主业相关资产，标的资产交易价为19.32亿元，同时公司向许继集团定向发行股份募集配套资金4.50亿元，拟用于补充流动资金。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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