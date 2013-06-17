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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月18日

* 头版头条:

--中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 均公告，在A股市场获中央汇金公司增持，汇金未来六个月并拟继续增持。

* 其他:

--银监会主席尚福林在2013年城商行年会上表示，注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。

--证监会QFII机构名录显示，5月共有五家境外机构获得合格境外机构投资者（QFII）资格，其中四家是中资机构的香港公司，另一家汇丰中华证券投资信托股份公司来自台湾。

--记者获悉，粳稻和晚籼稻期货合约草案出炉，二者交易单位均为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，涨跌停板幅度为4%，最低交易保证金为5%，合约交割月份为每年的单数月份，均采用“仓库+厂库”的交割方式，交割地主要分布在主产区和物流集散地。

--航空动力 公告，拟向实际控制人中国航空工业集团等交易对方非公开发行股份，购买其持有的航空发动机业务资产，拟购买资产的预估值约为95.88亿元。同时，航空动力还拟向不超过10名特定对象非公开发行股份，募集不超过31.96亿元以补充流动资金，发行价为14元/股。

--6月21日将迎来中国成品油价格调整时间窗口。根据多家分析机构预测，本轮油价上调概率极大，幅度或在每顿百元左右。

--许继电气 公告，拟以13.20元/股的价格向许继集团发行股份，购买其下属电力装备制造主业相关资产，标的资产交易价为19.32亿元，同时公司向许继集团定向发行股份募集配套资金4.50亿元，拟用于补充流动资金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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