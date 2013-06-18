金砖国家：6月17日股汇市收盘纵览

路透6月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月17日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨0.36%，报957.12点。

中国股市：沪综指震荡收跌，金融地产等板块走势持续低迷。

香港股市：恒生指数收高1.2%，长江实业劲扬。

中国汇市：人民币继续收升，预计后市结购汇相对均衡继续双向小幅波动。

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印度股市：连续第二日收高，马亨德拉集团因与西班牙的CIE Automotive达成股票置换协议，提振其股价上涨；银行板块受低接买盘提振上扬，即便印度央行维持利率不变。指标BSE指数 收涨0.77%至19,325.87点，录得一周来最高收位。NSE指数 上涨0.72%至5,850.05点，连续第二日收在重要心理关口5,800点上方。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，因印度央行维持指标利率不变，且美联储本周会议前市场气氛谨慎；不过贸易赤字小于预期，帮助抑制卢比跌势。央行若降息对卢比有利，因为这将提升对经济的信心及更多资金流入的希望。卢比兑美元 收报57.87/88，为三个交易日中第二日下跌，上周五报57.5150/5250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,314.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.59%至714.95点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.03%，报31.7375卢布，卢布兑欧元 升0.07%，至42.2895卢布。

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巴西股市：收低，受亿万富豪Eike Batista旗下石油公司OGX 和矿业公司MMX 大跌的拖累，这两只个股分别大跌15.46%和14.38%。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.49%至49,088.65点。

拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，等候美联储会议结果。

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