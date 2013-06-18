中国个股：TCL集团称子公司华星光电51亿元债务获豁免，有利提升业绩

路透上海6月18日 - 中国大型家电企业--TCL集团 周二公告称，TCL集团控股子公司华星光电公司第8.5代薄膜电晶体液晶显示器（TFT-LCD）项目逾51亿元人民币的债务，代表深圳市政府的深圳深超科技投资公司已同意豁免。这将提升华星光电今年收益，进而提振TCL集团业绩。

此前，TCL集团与深超科技合作发展华星光电8.5代项目。为了鼓励企业参与投资和建设高世代液晶面板生产线，深圳市政府在项目确定的同时出台了配套的优惠和支持政策。根据协议，深超公司为华星光电项目建设提供不超过54.1亿元的委托贷款，在项目二期量产后连续3个月达到月投入玻璃基板9万片时，该笔委托贷款形成的债务将获得豁免。

截至6月14日，华星光电累计收到深超公司用于项目建设的委托贷款51亿元。根据评估报告，华星光电已达到项目优惠政策所要求的产能条件。深超公司同意豁免华星光电第8.5代TFT-LCD项目51亿元的债务。

TCL集团指出，该笔委托贷款豁免属于一项政府补助。应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。预计该事项将增加华星光电2013年收益约3.8亿元（自6月14日起计算）。

TCL集团上月发布公告，以31.82亿元自深超科技公司手中收购华星光电30%股权。收购完成后，TCL集团持有85%股权，三星电子 持有其余15%股权。