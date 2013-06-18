中国经济：未来流动性或衰退性宽松，建议下调贷款利率减轻企业债务负担--专家

路透北京6月18日 - 华泰证券首席经济学家、中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉认为，未来流动性或衰退性宽松，建议下调贷款利率减轻企业债务负担。同时推进资产证券化、直接融资和债务重组可能是激活货币信贷存量的主要手段。

中国证券报援引他的话称，存款准备金清算补缴、企业上缴税金、加强外汇综合头寸管理、挤压套息虚假贸易等导致的外汇占款骤降以及债市整顿规范等因素叠加，造成了短期资金面的紧张。加之中国人民银行有意打压风险偏好，促使商业银行以更加谨慎的方式管理资产负债表。

“未来流动性偏紧的状态可能还会维持一段时间，但其后呈现衰退性宽松将是大概率事件。未来不排除央行主动下调贷款利率，减轻企业存量债务负担。”刘煜辉称。 他分析指出，6月份的情况充分说明流动性稍紧一点，整个业态资金链其实很脆弱。央行的主要目的还是抑制货币增量，如果真的收紧了，存量资金链就会断，中央政府要求的底线就守不住。

“坦率地讲，在现行体制下，中国很难主动进行实质性的去杠杆，除非未来出现这样场景：挤破泡沫以后进行债务重组和减记。”刘煜辉称。

他认为，当前经济下滑得比较厉害，过去4-5年信用膨胀带来的负面影响越来越大，企业债务负担比1997-1998年东亚新兴经济体的债务水平还高，宏观系统性风险在迅速积聚。未来如果经济进一步下滑得比较厉害，则存在降息的可能性。

他预计，未来流动性偏紧的状况可能还会维持一段时间，但其后大概率会呈现衰退性宽松：随着经济下行，需求下滑的速度可能比供给更快，经济中融资需求最旺盛的主体（政府和地产）会受到明显的压制，使得融资市场竞争性下降，债务供给压力减轻。所以M1、M2和社会净融资增速呈现收敛态势，但货币市场利率恐怕也会下行。