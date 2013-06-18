版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月18日

路透香港6月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7593港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周一收高109.67点或0.73%，报15179.85点。市场聚焦美联储货币政策会议以及对
 刺激政策的决定。
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       173.890    4.16      34623            13.493      -0.64
 中国铝业                       8.420    0.60      86590             2.613      -0.25
 中国移动                      50.160    1.72     161637            77.841       1.09
 中国人寿                      37.100    2.15      75592            19.191      -0.05
 中石油                       109.450    3.50      41736             8.493      -0.32
 中石化                        94.060    2.14      26444             7.298      29.63
 汇丰控股                      53.790    0.90     202277            83.475      -0.45
 中电信                        48.440    1.00      22689             3.759      -0.30
 中国联通                      13.630    2.71     108453            10.576      -0.04
 兖州煤业                       8.590    1.06     163497             6.665      -1.26
 华能国际                      36.710    0.19      19827             7.121      -1.10
 南方航空                      21.430    2.05      10538             3.326       1.08
 东方航空                      15.760    2.87       9805             1.223     -49.68
 中芯国际                       3.930    3.69     122301             0.610      -0.02(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐