《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月18日

路透香港6月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7593港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高109.67点或0.73%，报15179.85点。市场聚焦美联储货币政策会议以及对 刺激政策的决定。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 173.890 4.16 34623 13.493 -0.64 中国铝业 8.420 0.60 86590 2.613 -0.25 中国移动 50.160 1.72 161637 77.841 1.09 中国人寿 37.100 2.15 75592 19.191 -0.05 中石油 109.450 3.50 41736 8.493 -0.32 中石化 94.060 2.14 26444 7.298 29.63 汇丰控股 53.790 0.90 202277 83.475 -0.45 中电信 48.440 1.00 22689 3.759 -0.30 中国联通 13.630 2.71 108453 10.576 -0.04 兖州煤业 8.590 1.06 163497 6.665 -1.26 华能国际 36.710 0.19 19827 7.121 -1.10 南方航空 21.430 2.05 10538 3.326 1.08 东方航空 15.760 2.87 9805 1.223 -49.68 中芯国际 3.930 3.69 122301 0.610 -0.02(完)